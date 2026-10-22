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همکاری اطلاعاتی اسرائیل با عربستان در جنگ یمن

در حالی عربستان مدعی بود کمکهای رژیم صهیونیستی در جنگ علیه یمن را رد کرده که منابع رسانه‌ای رژیم، مطالبی بر خلاف این مسئله منتشر می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۰۴
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بن سلمان

به گزارش تابناک؛ وبسایت صهیونیستی «واللا» امروز پنجشنبه خبر داد رژیم اسرائیل در حال حاضر مشغول حمایت از عربستان سعودی در جنگ علیه یمن است.

واللا گزارش داد رژیم صهیونیستی با ارائه داده‌های اطلاعاتی و ایجاد بانک اهداف، از عربستان در جنگ علیه یمن پشتیبانی می‌کند.

به گزارش این رسانه، یگان ۹۹۰۰ اسرائیل، داده‌های اطلاعاتی کیفیت بالا را در سطح تاکتیکی فراهم می‌کند، که در چارچوب همکاری امنیتی بین ریاض و تل‌آویو انجام می‌شود.

یگان ۹۹۰۰ بخشی از نیرو‌های اسرائیل است که مأموریت آن جمع‌آوری اطلاعات بصری و جغرافیایی برای ارتش اسرائیل و سایر نیرو‌های امنیتی است.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص هم چندی پیش فاش کرد که رژیم صهیونیستی با ارسال درخواستی رسمی به ریاض، خواستار مشارکت در عملیات نظامی علیه یمن شده است.

به ادعای این روزنامه، اسرائیل از طریق آمریکا در تلاش است ریاض را متقاعد کند که به اسرائیل اجازه دهد در جنگ یمن مداخله کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش فعال تل‌آویو برای نفوذ در پرونده یمن و نزدیک‌تر شدن به عربستان سعودی است.

این روزنامه در ادامه به نقل از یک منبع دیگر نوشت: «هدف اسرائیل از پیوستن به نیرو‌های سعودی، توسعه روابط با آنها و هموار کردن مسیر برای توافق عادی‌سازی روابط در آینده است».

به گفته ناظران، اسرائیل به هیچ وجه نمی‌خواهد جبهه جنگ جدیدی را با یمن باز کند، بلکه به دنبال آن است که از ضعف عربستان در جنگ یمن و نیاز ریاض به پیروزی به هر قیمتی، به‌عنوان اهرم فشار برای نزدیک شدن و عادی‌سازی پنهان استفاده می‌کند.

منبع: فارس

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عربستان جنگ یمن رژیم اسرائیل عربستان سعودی
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