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تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه امروز ۳۰ مهر/ بازار در انتظار چه چیزی است؟

قیمت طلا و سکه امروز یکدست سبز بود؛ به طوری که طلا، تتر و هر چهار سکه بالا رفتند، اما یک متغیر، برخلاف همه حرکت کرد و آن اونس جهانی است و همین یک خط نزولی، کافی است تا تمام صعود داخلی را زیر سؤال ببرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۰
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قیمت طلا در بازار

 بازار امروز یکدست صعودی بود به طوری که طلای ۱۸ عیار، تتر، هر چهار سکه و حتی اونس جهانی، همه بالا رفتند و هر چهار سکه در محدوده‌ی بسیار نزدیکی رشد کردند درحالی که ربع سکه تنها بازنده بازار دیروز بود اما امروز آن عقب‌ماندگی جبران شد که درادامه تابناک به بررسی  و مقایسه قیمت های امروز و روز گذشته می پردازد که در جدول زیر مشاهده می کنید. 

نوع دارایی  قیمت روز گذشته ( تومان) قیمت امروز ( تومان) میزان تغییر
طلای ۱۸ عیار ۲۶,۵۹۷,۰۰۰ ۲۷,۱۱۵,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰ 
اونس طلا (دلار)  ۴,۱۲۲ ۴,۰۸۵ ۳۷دلار کاهش 
سکه بهار آزادی ۲۶۲,۰۶۰,۰۰۰ ۲۶۶,۲۱۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰
سکه امامی ۲۶۹,۱۷۵,۰۰۰  ۲۷۵,۵۸۵,۰۰۰ ۶,۴۱۰,۰۰۰ 
  نیم سکه ۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰  ۱۴۴,۲۸۰,۰۰۰  ۱,۷۲۰,۰۰۰
ربع سکه ۷۵,۵۷۰,۰۰۰ ۷۷,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰

در بازار امروز اونس طلا برخلاف همه‌ی دارایی‌های داخلی، نزولی شد و این مساله نشان می دهد که  این یعنی صعود داخلی، نه از بازار جهانی آمده و نه از تقاضای فیزیکی بلکه ناشی از افزایش قیمت ارز است. 

جبران عقب‌ماندگی ربع سکه

در بازار دیروز ربع سکه تنها دارایی نزولی بازار بود درحالیکه امروز ربع سکه بیشترین رشد روز را ثبت کرد و حتی بیشتر از سکه امامی رشد قیمت داشت که این حرکت جبرانی باعث شد تا خریداران خرد پس از یک روز عقب‌ماندگی، ربع سکه را ارزان‌تر از ارزش نسبی آن دیدند و تقاضا را به سمت آن بردند.---

 سکه بهار آزادی، ضعیف‌تر از امامی

روز گذشته سرمایه‌ درشت به سمت بهار آزادی رفت و رشد آن بیشتر از امامی بود درحالی که امروز اما امامی بهتر عمل کرده است و این جابه‌جایی، نشانه‌ تغییر کیفیت تقاضا از سرمایه‌گذار نهادی به خریدار خرد است که این نتیجه بالاتر از قیمت سکه است و غیرممکن است.

جبران، یا شروع یک روند؟

اما اگر تتر صعودی باشد و انس ثابت احتمالا رشد ملایم طلا و سکه بیشتر خواهد شد اما اگر تتر توقف کند بازار در انتظار می ماند همچنین اگر تتر نزولی شود و انس افت خود را ادامه دهد می توان انتظار اصلاح ۲۰٪ را داشت. 

اما بازار امروز یک صعود همگن ارز محور را تجربه کرد به طوری ک۸ه طلای ۱۸ عیار ۱/۹۵ درصد و تتر ۲/۲۲ درصد رشد کرد و همه‌ چهار سکه در محدوده‌ی دو درصد بالا رفت همچنین  ربع سکه عقب‌ماندگی دیروز را جبران کرد و سکه امامی جای بهار آزادی را به‌عنوان برنده گرفت که نشانه‌ تغییر کیفیت تقاضا از سرمایه‌گذار نهادی به خریدار خرد است. 

بنابراین به خریداران توصیه می شود که تا زمانی که انس نزولی است، مردم نباید این صعود را «تأیید روند» بدانند بلکه بازار نیاز به ستون دوم یا همان انس یا تقاضای واقعی دارد تا این رشد، پایدار شود بنابراین تا آن زمان، زنگ هشدار خاموش است. 

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