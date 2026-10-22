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واکنش به اخبار بازداشت فعالان محیط‌زیست شاهرود

روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان: هیچ بازداشت یا رفتار نامناسب وغیرمحترمانه‌ای با فعالان محیط زیست درمسیر معدن بوکسیت تاش شاهرود صورت نگرفته وحتی پرونده قضایی نیزتشکیل نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۳۵
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روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درپی طرح پرسشی در نشست خبری سخنگوی وزارت کشور مبنی بر بازداشت و برخورد نامناسب و غیرمحترمانه با تعدادی از فعالان محیط زیست در مسیر جاده‌ای معدن بوکسیت استان سمنان، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

در این اطلاعیه آمده است: هیچ‌گونه بازداشت، برخورد نامناسب یا رفتار غیرمحترمانه‌ای با فعالان محیط زیست صورت نگرفته است وحتی در این خصوص پرونده قضایی نیز تشکیل نشده است، این موضوع قاطعانه تکذیب می‌شود و ادعای مطرح‌شده از اساس بی‌پایه و فاقد وجاهت قانونی است.

در ادامه آمده است: همچنین درخصوص موضوع معدن بوکسیت تاش استان سمنان و رفع چالش‌های مرتبط با آن، رسیدگی و پیگیری‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان درحال انجام است و برداشت‌های صورت‌گرفته در این منطقه، مطابق با مجوزهای قانونی صادرشده صورت می‌پذیرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: از رسانه‌ها و افکارعمومی درخواست می‌شود در انتشار اخبار، دقت و صحت‌سنجی را مدنظر قرار داده و اخبار موثق را صرفاً از مبادی رسمی و قانونی دنبال کنند.

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