روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ سعید افروز در پرتاب نیزه طلا گرفت، شهلا حدیدی، محمد ابراهیم‌پور طلایی، زهرا آقایی سامانی، ظفر ذاکر و علی‌اکبر غریب‌شاهی نقره گرفتند و نسرین شاهی و حامد امیری برنز گرفتند.

دبل طلایی و نقره‌ای ایران در پرتاب نیزه

سعید افروز در ماده پرتاب نیزه کلاس F33/F34 بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مقام نخست رسید و مدال طلا را به گردن آویخت. محمد ابراهیم‌پور طلایی هم در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت تا ایران هر دو مدال طلا و نقره این ماده را از آن خود کند.

شهلا حدیدی در پرتاب دیسک نقره‌ای شد

شهلا حدیدی در رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F54 بانوان با قرار گرفتن در رده دوم، مدال نقره ناگویا را کسب کرد. الناز دارابیان، دیگر نماینده ایران در این ماده، چهارم شد.

نقره زهرا آقایی سامانی در پاراوزنه‌برداری

زهرا آقایی سامانی، بانوی ملی‌پوش دسته ۷۹ کیلوگرم ایران، با مهار وزنه ۱۳۳ کیلوگرمی مدال نقره گرفت. او در تلاش نخست این وزنه را بالای سر برد، اما در تلاش‌های دوم و سوم نتوانست وزنه‌های ۱۳۸ و ۱۴۳ کیلوگرمی را مهار کند. آقایی در نهایت پس از نماینده چین دوم شد.

نقره ظفر ذاکر و برنز حامد امیری در پرتاب وزنه

در پرتاب وزنه مردان کلاس ادغامی F54/55، ظفر ذاکر با رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر نقره و حامد امیری با پرتاب ۱۰ متر و ۹۷ سانتی‌متر برنز گرفت. عرفان بندری نیز با ثبت ۸ متر و ۵۷ سانتی‌متر در رده پنجم ایستاد. نماینده چین با رکورد ۱۲ متر و ۸۴ سانتی‌متر، ضمن شکستن رکورد آسیا، طلا را از آن خود کرد.

نقره تلخ غریب‌شاهی؛ پارگی عضله مانع طلای قهرمان پارالمپیک شد

علی‌اکبر غریب‌شاهی، قهرمان پارالمپیک پاریس، در پاراوزنه‌برداری دسته ۱۰۷ کیلوگرم ناگویا به مدال نقره رسید. او در حرکت نخست وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم برای ثبت ۲۵۲ کیلوگرم از ناحیه عضله دست چپ دچار پارگی شد و با وجود تلاش مجدد نتوانست رکوردش را ارتقا دهد.

سوخبات انخبایار از مغولستان با مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی طلا گرفت و نماینده چین با ۲۳۱ کیلوگرم سوم شد. غریب‌شاهی، رکورددار جهان و آسیا با وزنه ۲۵۵ کیلوگرم، پیش‌تر طلای پارالمپیک پاریس و بازی‌های پاراآسیایی هانگژو را هم به دست آورده بود.

برنز نسرین شاهی در تپانچه ۵۰ متر آزاد

نسرین شاهی در پاراتیراندازی، ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد کلاس SH1، با کسب ۱۹۶.۳ امتیاز سوم شد و برنز گرفت. ساره جوانمردی با ۱۳۹.۹ امتیاز ششم و فائزه احمدی با ۱۱۹.۹ امتیاز هفتم شدند.