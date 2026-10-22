En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

ملی‌پوشان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا یک روز پرمدال دیگر را پشت سر گذاشتند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۳۳
| |
498 بازدید
روز پرمدال ایران در ناگویا

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ سعید افروز در پرتاب نیزه طلا گرفت، شهلا حدیدی، محمد ابراهیم‌پور طلایی، زهرا آقایی سامانی، ظفر ذاکر و علی‌اکبر غریب‌شاهی نقره گرفتند و نسرین شاهی و حامد امیری برنز گرفتند.

دبل طلایی و نقره‌ای ایران در پرتاب نیزه

سعید افروز در ماده پرتاب نیزه کلاس F33/F34 بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به مقام نخست رسید و مدال طلا را به گردن آویخت. محمد ابراهیم‌پور طلایی هم در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت تا ایران هر دو مدال طلا و نقره این ماده را از آن خود کند.

شهلا حدیدی در پرتاب دیسک نقره‌ای شد

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

شهلا حدیدی در رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F54 بانوان با قرار گرفتن در رده دوم، مدال نقره ناگویا را کسب کرد. الناز دارابیان، دیگر نماینده ایران در این ماده، چهارم شد.

نقره زهرا آقایی سامانی در پاراوزنه‌برداری

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

زهرا آقایی سامانی، بانوی ملی‌پوش دسته ۷۹ کیلوگرم ایران، با مهار وزنه ۱۳۳ کیلوگرمی مدال نقره گرفت. او در تلاش نخست این وزنه را بالای سر برد، اما در تلاش‌های دوم و سوم نتوانست وزنه‌های ۱۳۸ و ۱۴۳ کیلوگرمی را مهار کند. آقایی در نهایت پس از نماینده چین دوم شد.

نقره ظفر ذاکر و برنز حامد امیری در پرتاب وزنه

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

در پرتاب وزنه مردان کلاس ادغامی F54/55، ظفر ذاکر با رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر نقره و حامد امیری با پرتاب ۱۰ متر و ۹۷ سانتی‌متر برنز گرفت. عرفان بندری نیز با ثبت ۸ متر و ۵۷ سانتی‌متر در رده پنجم ایستاد. نماینده چین با رکورد ۱۲ متر و ۸۴ سانتی‌متر، ضمن شکستن رکورد آسیا، طلا را از آن خود کرد.

نقره تلخ غریب‌شاهی؛ پارگی عضله مانع طلای قهرمان پارالمپیک شد

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

علی‌اکبر غریب‌شاهی، قهرمان پارالمپیک پاریس، در پاراوزنه‌برداری دسته ۱۰۷ کیلوگرم ناگویا به مدال نقره رسید. او در حرکت نخست وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در تلاش دوم برای ثبت ۲۵۲ کیلوگرم از ناحیه عضله دست چپ دچار پارگی شد و با وجود تلاش مجدد نتوانست رکوردش را ارتقا دهد.

سوخبات انخبایار از مغولستان با مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی طلا گرفت و نماینده چین با ۲۳۱ کیلوگرم سوم شد. غریب‌شاهی، رکورددار جهان و آسیا با وزنه ۲۵۵ کیلوگرم، پیش‌تر طلای پارالمپیک پاریس و بازی‌های پاراآسیایی هانگژو را هم به دست آورده بود.

برنز نسرین شاهی در تپانچه ۵۰ متر آزاد

روز پرمدال ایران در ناگویا؛ طلای افروز و ۶ نقره و برنز دیگر

نسرین شاهی در پاراتیراندازی، ماده تپانچه ۵۰ متر آزاد کلاس SH1، با کسب ۱۹۶.۳ امتیاز سوم شد و برنز گرفت. ساره جوانمردی با ۱۳۹.۹ امتیاز ششم و فائزه احمدی با ۱۱۹.۹ امتیاز هفتم شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید افروز
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
سه روایت از پرتاب پدر موشک‌های ایران در پاسخ به مادر بمب‌ها
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۶ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۶ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۴۶ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005s9x
tabnak.ir/005s9x