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عکس:‌ قاب مشترک مهدی پاکدل و نرگس محمدی؛ ۱۶ سال پس از ستایش

قاب مشترک نرگس محمدی و مهدی پاکدل، ۱۶ سال پس از سریال «ستایش»، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۳۰
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مهدی پاکدل نرگس محمدی محمدرضا شریفی نیا

به گزارش تابناک، نرگس محمدی به تماشای نمایش تئاتر «آرش» با بازی مهدی پاکدل نشست. این دو بازیگر پس از اجرای نمایش و در پشت صحنه، در کنار یکدیگر عکس یادگاری گرفتند؛ تصویری که بار دیگر خاطره حضور مشترک آن‌ها در سریال «ستایش» را زنده کرده است.

مهدی پاکدل نرگس محمدی محمدرضا شریفی نیا

علاوه بر نرگس محمدی، محمدرضا شریفی‌نیا و سجاد بابایی نیز شامگاه امشب به تماشای این نمایش نشستند و با عوامل آن عکس یادگاری گرفتند.

مهدی پاکدل نرگس محمدی محمدرضا شریفی نیا

مهدی پاکدل نرگس محمدی محمدرضا شریفی نیا

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مهدی پاکدل نرگس محمدی
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