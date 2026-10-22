عکس: قاب مشترک مهدی پاکدل و نرگس محمدی؛ ۱۶ سال پس از ستایش
قاب مشترک نرگس محمدی و مهدی پاکدل، ۱۶ سال پس از سریال «ستایش»، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک، نرگس محمدی به تماشای نمایش تئاتر «آرش» با بازی مهدی پاکدل نشست. این دو بازیگر پس از اجرای نمایش و در پشت صحنه، در کنار یکدیگر عکس یادگاری گرفتند؛ تصویری که بار دیگر خاطره حضور مشترک آنها در سریال «ستایش» را زنده کرده است.
علاوه بر نرگس محمدی، محمدرضا شریفینیا و سجاد بابایی نیز شامگاه امشب به تماشای این نمایش نشستند و با عوامل آن عکس یادگاری گرفتند.
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