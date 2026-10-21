رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به گردش هم‌زمان ویروس‌های کرونا و آنفلوآنزا در کشور، بر رعایت آداب تنفسی و استفاده از ماسک در مکان‌های پرتجمع، به‌ویژه برای سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، تأکید کرد.

کرونا و آنفلوآنزا در گردش‌اند/ هشدار به گروه‌های پرخطر

به گزارش تابناک، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه وضعیت عفونت‌های تنفسی در کشور به‌صورت هفتگی پایش می‌شود، اظهار کرد: از هفته نخست شهریور افزایش سهم کرونا در میان موارد عفونت‌های تنفسی مشاهده شد. این روند در هفته‌های بعد ادامه یافت و سهم این بیماری به‌ترتیب به حدود ۳، ۷، ۹ و سپس ۱۴ درصد رسید.

وی افزود: هنگامی که سهم کرونا در میان موارد بررسی‌شده عفونت‌های تنفسی از پنج درصد فراتر می‌رود، توصیه‌های بهداشتی لازم برای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری، به‌ویژه به افراد آسیب‌پذیر، مورد تأکید قرار می‌گیرد.

مرادی ادامه داد: از زمان افزایش موارد کرونا در شهریور تا روز‌های پایانی مهر، سهم این بیماری در یکی از هفته‌ها به حدود ۲۲ درصد رسید و در آخرین هفته مورد بررسی حدود ۱۸ درصد بود. این رقم نشان می‌دهد که از میان افراد دارای علائم عفونت تنفسی که در چارچوب نظام دیده‌بانی بررسی می‌شوند، حدود ۱۸ درصد از نظر ابتلا به کرونا مثبت بوده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: با افزایش این شاخص، توصیه‌های بهداشتی را جدی‌تر مطرح می‌کنیم و از مردم می‌خواهیم برای کاهش انتقال بیماری، مراقبت‌های لازم را انجام دهند. در این میان، حفاظت از سالمندان، به‌ویژه افراد بالای ۶۵ سال، و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای اهمیت بیشتری دارد.

مرادی با اشاره به پایش هم‌زمان آنفلوآنزا گفت: از ابتدای شهریور، سهم آنفلوآنزا در میان موارد بررسی‌شده معمولاً در محدوده ۲ تا ۳ درصد نوسان داشته است، اما بر اساس آخرین گزارش، که داده‌های آن تا روز شنبه را در بر می‌گرفت، این میزان در هفته اخیر به حدود ۷ درصد رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر، هر دو ویروس کرونا و آنفلوآنزا در جامعه در گردش هستند و وضعیت آنها به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

عفونت‌های تنفسی برای افراد آسیب‌پذیر می‌توانند عوارض جدی ایجاد کنند

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره سویه در گردش کرونا نیز اظهار کرد: سویه شناسایی‌شده از خانواده امیکرون و از سویه‌هایی است که در کشور‌های دیگر نیز گزارش شده‌اند. این سویه‌ها در حال حاضر به‌عنوان سویه‌هایی با شدت بیماری‌زایی بیشتر شناخته نمی‌شوند، اما این موضوع به معنای بی‌خطر بودن عفونت برای همه افراد نیست.

وی تأکید کرد: عفونت‌های تنفسی حتی در صورت خفیف بودن می‌توانند برای افراد آسیب‌پذیر عوارض جدی ایجاد کنند و در برخی موارد به بستری شدن یا حتی فوت منجر شوند؛ بنابراین، رعایت توصیه‌های بهداشتی برای محافظت از این گروه‌ها ضروری است.

بیماران مبتلا برای کاهش انتقال بیماری به دیگران از ماسک استفاده کنند

مرادی با تأکید بر رعایت آداب تنفسی گفت: شست‌وشوی منظم دست‌ها، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه و استفاده از ماسک در موقعیت‌های پرخطر از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی کمک کند.

وی افزود: افرادی که به عفونت‌های تنفسی مبتلا می‌شوند، در صورت امکان در خانه بمانند و برای کاهش انتقال بیماری به دیگران از ماسک استفاده کنند. همچنین بهتر است تا زمان بهبود علائم، از حضور در مدرسه یا محل کار خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: افراد آسیب‌پذیر باید هنگام حضور در مکان‌های شلوغ و فضا‌هایی که امکان رعایت فاصله از دیگران کمتر است، مراقبت بیشتری داشته باشند. اگر حضور در چنین مکان‌هایی ضروری است، استفاده از ماسک و رعایت سایر توصیه‌های بهداشتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مرادی با اشاره به دشواری تأمین واکسن آنفلوآنزا در سال جاری اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های تأمین واکسن، اکنون واکسن تا حدی هم در سیستم سلامت و هم در داروخانه‌ها موجود است. به افراد گروه‌های پرخطر به خصوص سالمندان دارای بیماری زمینه‌ای که تاکنون واکسن آنفلوآنزا دریافت نکرده‌اند توصیه می‌شود، در صورت نداشتن علائم بیماری و با توجه به شرایط و ضوابط دریافت واکسن، و در صورت دسترسی برای واکسیناسیون اقدام کنند.

وی افزود: کارکنان حوزه بهداشت و درمان، افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و مادران باردار از جمله گروه‌هایی هستند که واکسیناسیون آنفلوآنزا برای آنها اهمیت دارد. این افراد می‌توانند بر اساس ضوابط موجود از طریق نظام بهداشتی یا مراکز عرضه مجاز برای دریافت واکسن اقدام کنند.