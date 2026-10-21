نشت مواد خطرناک و تخلیه گسترده ساکنان در اوهایو

پس از نشت ماده‌ای شیمیایی و سمی که می‌تواند موجب تحریک پوست، چشم‌ها، بینی و دهان شود، به ساکنان بخش‌هایی از ایالت اوهایو دستور داده شد خانه‌های خود را ترک کنند. هم‌زمان، از ساکنان مناطق اطراف خواسته شد در داخل ساختمان‌ها پناه بگیرند.

به گزارش تابناک به نقل از ایندیپندنت، دستور تخلیه ساکنان محدوده یک مایلی محل «نشت مواد خطرناک» حدود ساعت ۱۰:۵۰ شب سه‌شنبه به وقت محلی صادر شد. همچنین از ساکنان مناطق دیگری از شهر تولدو در شعاع سه مایلی محل حادثه خواسته شد در خانه‌های خود بمانند و پناه بگیرند.

مقام‌های مسئول، دستور تخلیه را به محلی در امتداد خیابان پراگرس - منطقه‌ای تجاری و صنعتی در شمال شهر تولدو - مرتبط دانستند.

این اداره نام هیچ شرکتی را اعلام نکرد اما شرکت «ام‌سی تانک ترنسپورت» که در همین خیابان قرار دارد، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تجهیزات مرتبط با فعالیت‌های ما در این حادثه مربوط به مواد خطرناک دخیل هستند.»

قرار گرفتن بیش از حد در معرض این ماده می‌تواند موجب سرگیجه، سردرد، خستگی، استفراغ و حالت تهوع شود. این اداره از افرادی که احتمال می‌دهند بر اثر تماس با ماده مذکور دچار عوارض شده‌اند، خواست برای دریافت راهنمایی با یک متخصص پزشکی تماس بگیرند.

این اداره در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با نگاه کردن نمی‌توان مه را از مواد نشت‌کرده تشخیص داد؛ بنابراین، لطفا به ظاهر هوا اعتماد نکنید.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اگر خارج از محدوده هستید و بوی غیرعادی به مشام‌تان می‌رسد، لطفا در داخل ساختمان بمانید، درها و پنجره‌ها را ببندید و سیستم‌های تهویه‌ای را که هوای بیرون را به داخل می‌کشند، خاموش کنید.»