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مدل‌های کوچک مغز و بافت قلب در ایستگاه فضایی بررسی می‌شوند

اسپیس‌ایکس محموله علمی جدیدی به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاد که شامل مدل‌های کوچک مغز، بافت سه‌بعدی قلب و فناوری شبکیه مصنوعی است؛ این آزمایش‌ها می‌توانند به درمان بیماری‌های عصبی و چشمی روی زمین کمک کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۹۱
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فضا

به گزارش تابناک؛ فضاپیمای دراگون (Dragon) اسپِیس‌ایکس به‌تازگی با موفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیده است. ایستگاه فضایی بین‌المللی، آزمایشگاهی در مدار زمین است که حدود ۴۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح زمین قرار دارد و فضانوردان کشور‌های مختلف در آن زندگی و پژوهش می‌کنند. این فضاپیما به ماژول هارمونی (Harmony) متصل شد. ماژول هارمونی یکی از بخش‌های ایستگاه است که فضاپیما‌ها به آن پهلو می‌گیرند.

 

این فضاپیما بیش از ۲ هزار و ۸۵۰ کیلوگرم غذا، تجهیزات و سایر ملزومات گروه فضانوردان اکسپدیشن ۷۵ (Expedition ۷۵) را حمل می‌کرد. اکسپدیشن ۷۵ نام گروه فعلی فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی است. این مأموریت، سی و پنجمین مأموریت تجاری اسپیس‌ایکس برای ارسال محموله به این آزمایشگاه در مدار زمین در چارچوب قرارداد با ناسا است.

 

صفحات خورشیدی جدید و پژوهش‌های پزشکی پیشرفته

 

در میان محموله‌ها، آخرین مجموعه صفحات خورشیدی ایستگاه فضایی بین‌المللی قرار دارد که فضانوردان قرار است اواخر امسال آن را نصب کنند. این صفحات توان ایستگاه را برای تولید برق از نور خورشید افزایش می‌دهند و به تأمین انرژی پایدار برای آزمایش‌های علمی و زندگی روزمره فضانوردان کمک می‌کنند. نصب این صفحات گامی مهم در ارتقای زیرساخت انرژی ایستگاه برای سال‌های آینده است.

 

دراگون همچنین تجهیزات چند پژوهش علمی بلندپروازانه را حمل کرد که می‌تواند به پیشرفت‌های مهمی در پزشکی و علم مواد منجر شود:

 

ساخت شبکیه مصنوعی در ریزگرانش (حالتی که جاذبه بسیار ضعیف است): این فناوری می‌تواند به بازگرداندن بینایی افراد مبتلا به بیماری‌های شبکیه کمک کند. هدف بلندمدت این پژوهش، توسعه روش‌هایی برای درمان بیماری‌های چشمی روی زمین است. دانشمندان امیدوارند با مطالعه رفتار سلول‌های شبکیه در فضا، به درک بهتری از این بیماری‌ها دست یابند.

 

مدل‌های سه‌بعدی بافت قلب: این مدل‌ها، نمونه‌های آزمایشگاهی از بافت قلب انسان هستند که برای آزمایش دارو‌ها به کار می‌روند و به توسعه آزمایش‌های گسترده دارویی در مأموریت‌های فضایی آینده کمک می‌کنند. این مدل‌ها می‌توانند اثر دارو‌ها را روی قلب انسان بدون نیاز به آزمایش روی بیماران واقعی بررسی کنند.

 

شکل‌گیری نوع جدیدی از شیشه در محیط بی‌وزنی فضا: این پژوهش می‌تواند به تولید شیشه‌های مقاوم‌تر برای کاربرد‌های صنعتی و پزشکی منجر شود. در محیط بی‌وزنی، شیشه بدون اثر جاذبه شکل می‌گیرد و ممکن است ویژگی‌های متفاوتی پیدا کند.

 

ارگانوئید‌های مغزی (مدل‌های مینیاتوری بافت مغز): این مدل‌ها می‌توانند به شناسایی هدف‌های احتمالی درمان برای بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر، پارکینسون و بیماری‌ام‌اس (مولتیپل اسکلروزیس؛ بیماری‌ای که به سیستم عصبی آسیب می‌زند) کمک کنند. این پژوهش‌ها می‌توانند درک دانشمندان از نحوه شکل‌گیری و پیشرفت بیماری‌های عصبی را عمیق‌تر کنند و به توسعه درمان‌های جدید برای این بیماری‌ها کمک کنند.

 

بازگشت دراگون به زمین

 

انتظار می‌رود دراگون تا اواسط نوامبر (آبان، آذر) به ایستگاه فضایی متصل بماند. سپس پژوهش‌های علمی حساس به زمان و سایر محموله‌ها را به زمین بازمی‌گرداند و مأموریت خود را با فرود در سواحل کالیفرنیا به پایان می‌رساند. بازگشت این محموله‌ها به زمین امکان تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و نمونه‌ها را برای دانشمندان فراهم می‌کند.

 

این فضاپیما سفر خود را ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) آغاز کرد و با موشک فالکون ۹ (Falcon ۹) اسپیس‌ایکس از مجتمع پرتاب ۴۰ در ایستگاه نیروی فضایی کِیپ کاناوِرال (Cape Canaveral) در فلوریدا به فضا پرتاب شد.

 

منبع:وبگاه سای‌تِک‌دِیلی

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ایستگاه فضایی بافت قلب آلزایمر فضا پزشکی
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