عکس: عبور از آتش در جشنواره نه امپراتور

تصاویر ثبت‌شده از جشنواره نه‌روزه «نه‌امپراتور» که از آیین‌های تائوئی بوده و در میان جوامع چینی اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند برگزار می‌شود، آیین‌های عبور از آتش و دود بخور را به نمایش می‌گذارند. پیروان این آیین معمولاً در طول برگزاری مراسم رژیم غذایی گیاهی سختی را رعایت می‌کنند و به همین دلیل این رویداد در تایلند با نام «جشنواره گیاهخواری» نیز شناخته می‌شود. این آیین‌ها با وجود لایه ضخیم مه دودی که منطقه را فرا گرفته بود، از پایتخت‌ها تا مقصدهای گردشگری مانند پوکت در تایلند و پنانگ در مالزی برگزار شد.