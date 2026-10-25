رونمایی از سیاست تجاری جدید عراق با ایران/ ۱۰ میلیارد دلار زیر تیغ !

بسته‌شدن مرز چذابه شاید در نگاه اول بحران به نظر برسد؛ اما واقعیت چیز دیگری است ؛ اینکه این مرز کم‌ترین بار را داشته و سهمش از کل تردد کامیون‌های مرزی حدود هفت درصد است اما مشکل واقعی نه در بسته‌شدن این گذرگاه، بلکه در الگویی است که ممکن است از آن آغاز شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، خبر بسته شدن مرز چذابه از سوی دولت عراق اتفاق مهمی بود که پشت این تصمیم، سه بازیگر نشسته‌اند بغداد که می‌خواهد هم امتیاز بدهد و هم مسیر را نبندد، واشنگتن که فشار می‌آورد، و تهران که هزینه را در مرز می‌بیند. بسته‌شدن چذابه، محصول همین مثلث است — و هر تغییر در یکی از سه گوشه، نتیجه را عوض می‌کند.

سید حمید حسینی عضو اتاق مشترک ایران و عراق درخصوص بسته شدن مرز چزابه به خبرنگار تابناک گفت: 14 تا 15تا گذرگاه با عراق داریم که چذابه یکی از آن‌هاست البته که چذابه مرز مهمی نبوده و تردد کالا و مسافر در آن کمتر است که اگر این تصمیم فقط محدود به همین مرز بماند مشکلات جدی ایجاد نمی شد.

حسینی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال تسری تصمیم به بسته شدن مرزها به سایر گذرگاه‌ها وجود دارد گفت: اگر بسته شدن مرزهای دیگر به سایر مرزها تسری پیدا کند، مشکل‌ساز خواهد شد چراکه روزانه دو تا سه هزار کامیون بار از مرزها عبور کرده و سالانه حدود 10میلیارد دلار صادرات کالایی به عراق داریم که تاثیر زیادی بر تجارت ایران و عراق دارد.

او افزود: به نظر می رسد که عراق تلاش دارد تا هم به آمریکایی‌ها امتیاز بدهند و هم مسیر را کاملاً نبندند مانند باز شدن مسیر نجف و اینکه بعدها مسیر پروازهای ایرانی باز شد و مدتی بعد اعلام شد که فقط هواپیمایی ماهان نمی تواند پرواز داشته باشد که این سیاست نشان می دهد که عراق به دنبال این است تا هم به ایران فشار زیادی وارد نشود و هم مخالفت با آمریکایی‌ها به طور علنی صورت نگیرد؛ بنابراین عراقی ها با سیاست «کج‌دار و مریض رفتار کردن » درحال حفظ روابط تجاری خود با ایران هستند.

حسینی درباره‌ وضعیت فعلی گذرگاه‌ها گفت: روزانه حدود صد و پنجاه تا دویست کامیون از این مرز عبور می کنند که این همزمانی با بسته‌شدن مرز پاکستان همراه بود و نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را افزایش داد ؛ البته شنیده شد که مقامات پاکستان اعلام کردند که مرز باز شده است، اما همچنان خبری مبنی بر باز شدن مرز پاکستان به گوش نرسیده است که درمورد بسته شدن مرز چذابه هم این طور به نظر می رسد که بسته‌شدن چذابه یک پیام سیاسی محدود باشد و امری گذرا است اما اگر آغازی برای الگوی گسترده‌تر باشد، فشار جدی خواهیم داشت.