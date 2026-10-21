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قهرمان سابق وزنه‌برداری پیشکسوتان جهان درگذشت

پیشکسوت خوزستانی و قهرمان سابق وزنه‌برداری جهان دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۶۳
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وزنه برداری

به گزارش تابناک؛ عبدالرحیم صفاری‌نیا، قهرمان پیشکسوتان جهان و رئیس سابق هیئت وزنه‌برداری استان خوزستان چهارشنبه ۲۹ مهر درگذشت.

آن مرحوم از چهره‌های پرافتخار و ماندگار ورزش وزنه‌برداری استان خوزستان بود که سال‌ها از عمر خود را در مسیر اعتلای ورزش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی سپری کرد.

مراسم تشییع و تدفین عبدالرحیم صفاری‌نیا فردا پنجشنبه ۳۰ مهر در اهواز برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا

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عبدالرحیم صفاری‌نیا وزنه برداری استان خوزستان
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