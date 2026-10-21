قهرمان سابق وزنهبرداری پیشکسوتان جهان درگذشت
پیشکسوت خوزستانی و قهرمان سابق وزنهبرداری جهان دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۶۳| |
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به گزارش تابناک؛ عبدالرحیم صفارینیا، قهرمان پیشکسوتان جهان و رئیس سابق هیئت وزنهبرداری استان خوزستان چهارشنبه ۲۹ مهر درگذشت.
آن مرحوم از چهرههای پرافتخار و ماندگار ورزش وزنهبرداری استان خوزستان بود که سالها از عمر خود را در مسیر اعتلای ورزش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی سپری کرد.
مراسم تشییع و تدفین عبدالرحیم صفارینیا فردا پنجشنبه ۳۰ مهر در اهواز برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
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