قیمت طلا امروز ۲۹ مهر / کدام سکه، بیشترین خطر سرمایه گذاری را دارد؟

در بازار امروز طلا ، سرمایه‌ درشت سراغ طلا و سکه‌های تمام رفت و خریدار محافظ به سمت بهار آزادی حرکت کرد؛ اما خریدار خرد به خروج فکر می‌کرد و تفاوت این دو گروه در یک چیز است و آن این است که پول بزرگ، حباب را درنظر می گیرد و پول خرد صعود را.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا امروز و وضعیت بازار سکه دو چهره داشت اول آنکه سرمایه‌ درشت به سراغ طلا و سکه‌های تمام رفت و خریدار خرد نگران قطعات کوچک بود و به فکر خروج افتادندکه این دوقطبی‌شدن، معمولاً در روزهای پیش از اصلاح دیده می‌شود، نه پیش از جهش.

قیمت طلا امروز یک صعود تقریباً یکدست را ثبت کرد به طورری که طلا، تتر، هر دو سکه‌ طلای تمام و انس جهانی بالاتر از دیروز ایستادند اما پشت پرده این سطح سبز، دو نکته‌ مهم وجود دارد اول، انس جهانی تقریباً بی‌حرکت ماند و رشد طلا مدیون رشد تتر شد؛ دوم آنکه سکه‌های کوچک نه‌تنها رشد نکردند، بلکه از مسیر صعود خارج شدند

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان شد در حالی که روز گذشته ۲۶,۳۲۸,۰۰۰ تومان بود و افزایش ۲۶۹,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد همچنین قیمت سکه بهار آزادی امروز ۲۶۲,۰۶۰,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروزکه ۲۵۹,۹۵۵,۰۰۰تومان بود ۲,۱۰۵,۰۰۰ گرانتر شد .

سکه امامی، بمب ساعتی بازار



قیمت سکه امامی امروز ۲۶۹,۱۷۵,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروز که ۲۶۸,۲۳۵,۰۰۰ تومان بود ۹۴۰,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است همچنین قیمت نیم سکه امروز ۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان شد که نسبت به دیروز که ۱۴۲,۲۸۰,۰۰۰بود ۲۸۰,۰۰۰تومان گرانتر شد.

قیمت ربع سکه امروز ۷۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز که ۷۵,۹۸۰,۰۰۰ بود ۴۱۰,۰۰۰ تومان ریزشی شد و انس طلا هم امروز ۴,۱۲۲ دلار شد که ۲ دلار نسبت به دیروز ۴,۱۲۴ دلار پایین آمد.

در بازار امروز ربع سکه تنها دارایی نزولی بازار بود و نیم سکه تقریباً متوقف شده است که این، تغییر جهت آشکار نسبت به روزهای گذشته بود که در آن سکه‌های کوچک پیشتاز بودند اما تقاضای خرد امروز عقب نشسته است و این یعنی یا فشار معیشتی خریداران خرد را از بازار بیرون کرده است و یا اعتماد به ادامه‌ صعود کم شده است.

چه کسانی امروز خریدند؟

به نظر می رسد کسانی که سرمایه‌ درشت داشتند اقدام به خرید طلا و سکه‌ی تمام کردند این درحالی است که امروز خریدار خرد نگرانی از کاهش قطعات خرد بوده و به فکر خروج از بازار بودند اما خریداران محافظ به سمت خرید بهار آزادی رفتند که گزینه منطقی تری بود.

اما تجربه نشان داده است رشدی که با انس توجیه نباشد معمولا پایدار نیست و امروز انس عملاً بی‌حرکت بود بنابراین اگر تتر هم آرام بگیرد، طلا در خلأ حمایتی قرار می‌گیرد البته باید به حباب سکه امامی دقت داشت چراکه ۱۱ درصد یعنی حدود ۲۷ میلیون تومان آن در اصلاح است و روزهای آینده احتمالا بیشترین فشار روی همین سکه خواهد بود.

تنها بازنده بازار امروز

همچنین عقب‌نشینی ربع سکه، یک هشدار است نه فرصت بناراین اگر پول خرد از بازار خارج شود، نقدشوندگی پایین می‌آید و اصلاح سریع‌تر اتفاق می‌افتد درحالی که بهار آزادی، انتخاب نسبتاً منطقی است که با حباب کمتر، در صعود شرکت می‌کند و در اصلاح کمتر آسیب می‌بیند.

اما آنچه در بازار امروز جریان داشت این بود که طلای ۱۸ عیار با رشد متوسطی به ۲۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان رسید که بیشترین رشد هفتگی اخیر را ثبت کرد همچنین انس جهانی عملاً بی‌حرکت ماند و کل رشد بازار طلا از تتر سرچشمه گرفت اما در این میان ، ربع سکه تنها دارایی نزولی شد و حتی رشد نیم سکه نیز متوقف شد البته سکه بهار آزادی سریع‌تر از سکه امامی رشد کرد و نشان داد که سرمایه تمایل دارد تا به سمت دارایی با حباب کمتر حرکت کند و سکه امامی هم حدود ۱۱ درصد حباب دارد که پرریسک‌ترین گزینه است.

به نظر می رسد محتمل‌ترین سناریو، ادامه‌ی صعود محدود در محدوده‌ی ۲۶/۶ تا ۲۷/۱ میلیون تومان است البته مشروط به رشد تتر که در غیر این صورت، اصلاح به ۲۶/۱ تا ۲۶/۴ میلیون محتمل تر است.