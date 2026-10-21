En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر
تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا امروز ۲۹ مهر / کدام سکه، بیشترین خطر سرمایه گذاری را دارد؟

در بازار امروز طلا ، سرمایه‌ درشت سراغ طلا و سکه‌های تمام رفت و خریدار محافظ به سمت بهار آزادی حرکت کرد؛ اما خریدار خرد به خروج فکر می‌کرد و تفاوت این دو گروه در یک چیز است و آن این است که پول بزرگ، حباب را درنظر می گیرد و پول خرد صعود را.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۴۹
| |
973 بازدید
|
۱
قیمت طلا 18 عیار در بازار امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا امروز و وضعیت بازار سکه دو چهره داشت اول آنکه سرمایه‌ درشت به سراغ طلا و سکه‌های تمام رفت و خریدار خرد نگران قطعات کوچک بود و به فکر خروج افتادندکه این دوقطبی‌شدن، معمولاً در روزهای پیش از اصلاح دیده می‌شود، نه پیش از جهش.
 
قیمت طلا امروز یک صعود تقریباً یکدست را ثبت کرد به طورری که طلا، تتر، هر دو سکه‌ طلای تمام و انس جهانی بالاتر از دیروز ایستادند اما پشت پرده این سطح سبز، دو نکته‌ مهم وجود دارد اول، انس جهانی تقریباً بی‌حرکت ماند و  رشد طلا مدیون رشد تتر شد؛ دوم آنکه سکه‌های کوچک نه‌تنها رشد نکردند، بلکه از مسیر صعود خارج شدند
 
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان شد در حالی که روز گذشته ۲۶,۳۲۸,۰۰۰ تومان بود و افزایش ۲۶۹,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد همچنین قیمت سکه بهار آزادی امروز ۲۶۲,۰۶۰,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروزکه ۲۵۹,۹۵۵,۰۰۰تومان بود ۲,۱۰۵,۰۰۰ گرانتر شد .
 

سکه امامی، بمب ساعتی بازار

قیمت سکه امامی امروز ۲۶۹,۱۷۵,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروز که  ۲۶۸,۲۳۵,۰۰۰ تومان بود ۹۴۰,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است همچنین قیمت نیم سکه امروز ۱۴۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان شد که نسبت به دیروز که  ۱۴۲,۲۸۰,۰۰۰بود ۲۸۰,۰۰۰تومان گرانتر شد. 
 
قیمت ربع سکه امروز ۷۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد که نسبت به دیروز که ۷۵,۹۸۰,۰۰۰ بود ۴۱۰,۰۰۰ تومان ریزشی شد و  انس طلا هم امروز ۴,۱۲۲ دلار شد که ۲ دلار  نسبت به دیروز ۴,۱۲۴ دلار پایین آمد. 
 
در بازار امروز ربع سکه تنها دارایی نزولی بازار بود و نیم سکه تقریباً متوقف شده است که این، تغییر جهت آشکار نسبت به روزهای گذشته بود که در آن سکه‌های کوچک پیشتاز بودند اما تقاضای خرد امروز عقب نشسته است و این یعنی یا فشار معیشتی خریداران خرد را از بازار بیرون کرده است و یا اعتماد به ادامه‌ صعود کم شده است. 
 

چه کسانی امروز خریدند؟

به نظر می رسد کسانی که  سرمایه‌ درشت داشتند اقدام به خرید طلا و سکه‌ی تمام  کردند این درحالی است که امروز خریدار خرد نگرانی از کاهش قطعات خرد بوده و به فکر خروج از بازار بودند اما خریداران محافظ به سمت خرید بهار آزادی رفتند که گزینه منطقی تری بود. 
 
اما تجربه نشان داده است رشدی که با انس توجیه نباشد معمولا پایدار نیست و امروز انس عملاً بی‌حرکت بود بنابراین اگر تتر هم آرام بگیرد، طلا در خلأ حمایتی قرار می‌گیرد البته باید به  حباب سکه امامی دقت داشت چراکه ۱۱ درصد یعنی حدود ۲۷ میلیون تومان آن در اصلاح است و روزهای آینده احتمالا بیشترین فشار روی همین سکه خواهد بود.
 

تنها بازنده بازار امروز 

همچنین عقب‌نشینی ربع سکه، یک هشدار است نه فرصت بناراین اگر پول خرد از بازار خارج شود، نقدشوندگی پایین می‌آید و اصلاح سریع‌تر اتفاق می‌افتد درحالی که بهار آزادی، انتخاب نسبتاً منطقی است که با حباب کمتر، در صعود شرکت می‌کند و در اصلاح کمتر آسیب می‌بیند.
 
اما آنچه در بازار امروز جریان داشت این بود که طلای ۱۸ عیار با رشد متوسطی به ۲۶,۵۹۷,۰۰۰ تومان رسید که بیشترین رشد هفتگی اخیر را ثبت کرد همچنین انس جهانی عملاً بی‌حرکت ماند و کل رشد بازار طلا از تتر سرچشمه گرفت اما در این میان ، ربع سکه تنها دارایی نزولی شد و حتی رشد نیم سکه نیز متوقف شد البته سکه بهار آزادی سریع‌تر از سکه امامی  رشد کرد و نشان داد که سرمایه تمایل دارد تا به سمت دارایی با حباب کمتر حرکت کند و سکه امامی هم حدود ۱۱ درصد حباب دارد که پرریسک‌ترین گزینه است.
 
به نظر می رسد محتمل‌ترین سناریو، ادامه‌ی صعود محدود در محدوده‌ی ۲۶/۶ تا ۲۷/۱ میلیون تومان است البته مشروط به رشد تتر که در غیر این صورت، اصلاح به ۲۶/۱ تا ۲۶/۴ میلیون محتمل تر است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا امروز قیمت سکه امامی امروز قیمت نیم سکه امروز قیمت ربع سکه
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
3
پاسخ
وایسید تا اصلاح بخوره مثل قیمت بقیه!
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
سه روایت از پرتاب پدر موشک‌های ایران در پاسخ به مادر بمب‌ها
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۸۵ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۸ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۳ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۴۵ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s8b
tabnak.ir/005s8b