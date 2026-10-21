باشگاه ملوان ویدیویی از فحاشی ناموسی دسته جمعی هواداران تراکتور منتشر کرد و نوشت: «بابت انتشار این ویدئو بدون سانسور عذرخواهی میکنیم. این ویدئو و فحاشی ناموسی دسته جمعی هواداران تراکتور تقدیم به اون کسی که در برنامه تلویزیونی مدعی فرهنگ و منکر هرگونه توهین در ورزشگاه خانگیشون شد! در اینجا شما رفتار متمدنانه و باشعور هواداران ملوان در مقابل این حجم از فحاشی رو مشاهده میکنید!» این ویدیو را با این توضیح می‌بینید که با توجه به فحاشی شدید روی این ویدیوی ملوان بوق گذاشته شده است.