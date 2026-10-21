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تعداد بازدید : 103
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کد خبر:۱۳۹۹۷۳۶
کد خبر:۱۳۹۹۷۳۶
298 بازدید
نظرات: ۳
سوت

فحاشی شدید هواداران تراکتور به ملوانی‌ها را ببینید

باشگاه ملوان ویدیویی از فحاشی ناموسی دسته جمعی هواداران تراکتور منتشر کرد و نوشت: «بابت انتشار این ویدئو بدون سانسور عذرخواهی میکنیم. این ویدئو و فحاشی ناموسی دسته جمعی هواداران تراکتور تقدیم به اون کسی که در برنامه تلویزیونی مدعی فرهنگ و منکر هرگونه توهین در ورزشگاه خانگیشون شد! در اینجا شما رفتار متمدنانه و باشعور هواداران ملوان در مقابل این حجم از فحاشی رو مشاهده میکنید!» این ویدیو را با این توضیح می‌بینید که با توجه به فحاشی شدید روی این ویدیوی ملوان بوق گذاشته شده است.
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برچسب‌ها:
سوت فحاشی ویدیو تراکتور پان ترک فیلم ملوان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
بابک مولانی
|
Turkiye
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
خیلی دوست دارم بدونم که ترکها سر تو چه بلایی آوردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
تیمی که مدیرعاملش زنوزی و دروازه بانش بیرانوند و همه کاره اش خداداد عزیزی باشه بایدم تماشاگراش اینجوری باشن
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
0
0
پاسخ
این کجاش فحشه؟ 🤣🤣🤣
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