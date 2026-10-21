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هلاکت عامل تروریستی در سیستان‌وبلوچستان

پلیس: درپی درگیری با ۲ خودروی مشکوک در محدوده پمپ‌بنزین سرحد، یک عامل تروریستی به هلاکت رسید؛ ۲ نفر دیگر از محل متواری شدند که تلاش برای دستگیری آن‌ها ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۳۰
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پلیس سیستان و بلوچستان

به گزارش تابناک؛ در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره موارد مشکوک، مأموران انتظامی شهرستان خاش در محدوده پمپ‌بنزین «سرحد» به دو دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند که این موضوع به درگیری مسلحانه انجامید.

بر اساس این گزارش، سرنشینان خودروها به سمت مأموران انتظامی تیراندازی کردند و در پی تبادل آتش، یکی از افراد مسلح کشته شد. دو نفر دیگر نیز از محل متواری شدند و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری آن‌ها ادامه دارد.

در جریان این عملیات، هر دو دستگاه خودرو توقیف شد و مأموران یک قبضه سلاح کلاشینکف، چهار تیغه خشاب و 77 عدد فشنگ جنگی کشف کردند.
 منبع: تسنیم

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