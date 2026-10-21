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ابهام در زمان برگزاری انتخابات فدراسیون بسکتبال

. ثبت‌نام نامزدهای ریاست فدراسیون بسکتبال از ۲ آبان آغاز می‌شود، اما زمان دقیق انتخابات و سرنوشت سرپرستی جواد داوری همچنان نامشخص است.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۷
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انتخابات فدراسیون بسکتبال

به گزارش تابناک؛ فدراسیون بسکتبال اعلام کرد که ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون بسکتبال از ۲ تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز کاری و از ساعت ۹ تا ۱۵ انجام می‌شود. 

طبق این اطلاعیه انتخابات در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ اما زمان دقیق برگزاری انتخابات مشخص نشده است. همچنین تکلیف سرپرستی فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات مشخص نیست. پیش از این در مجمع فدراسیون قرار بر این شد که جواد داوری تا پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به عنوان سرپرست در فدراسیون به کار خود ادامه دهد.

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