عکس: درخشش کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی

در جریان روزهای نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران جانباز و توانیاب کشورمان با ثبت رکوردهای درخشان و کسب عناوین قهرمانی متعدد در رشته‌های مختلف، اقتدار ورزش ایران را به نمایش گذاشتند.