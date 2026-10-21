En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۹۷۱۳
بازدید: ۹۹۴
نظرات: ۲

عکس: درخشش کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی

در جریان روزهای نخست بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران جانباز و توانیاب کشورمان با ثبت رکوردهای درخشان و کسب عناوین قهرمانی متعدد در رشته‌های مختلف، اقتدار ورزش ایران را به نمایش گذاشتند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ کاروان ایران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مری
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵
به همه مبارک باشه. خیلی عالی
چه لباس های زیبایی داره تیم ایران. با الهام از تخت جمشید.
بسیار عالی
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
0
0