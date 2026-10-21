عکس: درخشش کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی
در جریان روزهای نخست بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، ورزشکاران جانباز و توانیاب کشورمان با ثبت رکوردهای درخشان و کسب عناوین قهرمانی متعدد در رشتههای مختلف، اقتدار ورزش ایران را به نمایش گذاشتند.
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