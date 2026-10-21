به گزارش تابناک به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت مبین‌نت، ششمین رویداد گراف‌دی با حضور جمعی از مدیران، متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی، ارتباطات و برند در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ واقع در سالن قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد و در این رویداد، مبین‌نت موفق به دریافت تندیس مدیر روابط‌عمومی اثربخش شد.

این گردهمایی با تمرکز بر تجربه‌های حرفه‌ای و بررسی چالش‌های روز حوزه ارتباطات و برند و همچنین با محوریت خردمندی، تاب‌آوری و بازآفرینی برند، بستری برای تبادل دیدگاه‌ها، انتقال تجربیات و تبیین نقش روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمانی فراهم کرد.

در این رویداد، سپیده عابدینی مدیرکل ارتباطات و توسعه برند مبین‌نت، با توجه به عملکرد اثربخش در حوزه روابط عمومی و توسعه ارتباطات سازمانی در مبین‌نت، تندیس مدیر روابط‌عمومی اثربخش را دریافت کرد. محورهای ارزیابی این جایزه برنامه‌ریزی ارتباطی، مدیریت برند و اعتبار، تعامل با رسانه‌ها، ارتباطات دیجیتال، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سنجش اثربخشی فعالیت‌هایی بود که بر اهمیت نقش روابط عمومی در ایجاد و تقویت ارتباط میان سازمان و ذی‌نفعان، توسعه تعاملات موثر و ارتقای جایگاه ارتباطات در ساختار سازمانی تاکید دارد.

امروزه روابط عمومی فراتر از اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار، در شکل‌دهی به تصویر سازمان، مدیریت ارتباط با مخاطبان، تقویت اعتماد و اعتبار برند و همراهی با اهداف راهبردی کسب‌وکار نقش‌آفرینی می‌کند. در این چارچوب، اثربخشی فعالیت‌های روابط عمومی نیز به توانایی این حوزه در ایجاد ارتباطات هدفمند، شناخت نیازهای مخاطبان و کمک به تحقق اهداف سازمانی وابسته است.

مبین‌نت در راستای تحقق اهداف راهبردی خود، بر ارتقای تجربه مشتریان، گسترش تعامل با ذی‌نفعان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطات و برند برای تقویت جایگاه خود در صنعت ارتباطات کشور تمرکز دارد.