عکس: مدال طلا رقابت‌های پاراتیراندازی/NAGOYA2026

دختران پاراتیرانداز ایران در فینال ماده تپانچه بادی ۱۰ متر زنان کلاس SH۱، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند. در رقابت‌های فینال ماده P۲ که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۳۷.۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و ضمن کسب مدال طلا، از عنوان قهرمانی پاراآسیایی خود دفاع کرد. ساره جوانمردی نیز با کسب ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید. عکس: سید علی صالح |