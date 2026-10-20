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کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۵
بازدید: ۴۹۱

عکس: مدال طلا رقابت‌های پاراتیراندازی/NAGOYA2026

دختران پاراتیرانداز ایران در فینال ماده تپانچه بادی ۱۰ متر زنان کلاس SH۱، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند. در رقابت‌های فینال ماده P۲ که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۳۷.۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و ضمن کسب مدال طلا، از عنوان قهرمانی پاراآسیایی خود دفاع کرد. ساره جوانمردی نیز با کسب ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید. عکس: سید علی صالح |

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برچسب‌ها:
عکس خبری ایران‌ ناگویا ۲۰۲۶ پاراآسیایی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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