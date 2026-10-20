در پی انتشار این خبرها، مهدی فخیم‌زاده با انتشار ویدیویی خطاب به پخش‌کنندگان خبر درگذشتش گفته است: «چه نفعی برای شما دارد که این اخبار را در فضای مجازی راه می‌اندازید؟ من هر وقت بمیرم خودم به شما خبر می‌دهم.» او با ابراز ناراحتی از این وضعیت و با بیان اینکه با این خبرها دوستان و وابستگانش دستپاچه و نگران می‌شوند، گفت: «من مشغول کار هستم و حالم از همیشه هم بهتر است.» مهدی فخیم‌زاده، بازیگر و کارگردان ۸۴ ساله سینمای ایران که در طول سال‌ها فعالیت هنری ساخت فیلم‌هایی همچون «همسر»، «همسفر»، «مسافران مهتاب»، «تاواریش» و «خواستگاری» را در کارنامه کاری خود دارد و در فیلم‌ها و سریال‌هایی مانند «آذر، شهدخت، پرویز و دیگران»، «تنهاترین سردار»، «ولایت عشق»، «خواب و بیدار»، «مختارنامه» و «دندون طلا» بازی کرده است، آخرین بار در سال ۱۳۹۷ فیلم «مشت آخر» را در سینما کارگردانی کرد و سریال «خواب و بیدار» او هم مدتی قبل در تلویزیون بازپخش شد.