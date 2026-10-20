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واکنش وزیر ارشاد به تغییرنام اماکن و خیابان‌ها

وزیر ارشاد در واکنش به تغییر نام اماکن و خیابان‌ها نوشت: نام‌‌های خیابان‌ها و میادین، نام نیستند بلکه بخشی از هویت شهری و حافظه جمعی هستند
کد خبر: ۱۳۹۹۶۲۹
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توییت وزیر ارشاد



به گزارش تابناک؛ سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نام‌های خیابان‌ها و میدان‌ها، نام نیستند بلکه بخشی از هویت شهری و حافظه جمعی هستند. متأسفانه ورود بی‌مهابـا به تغییر نام این اماکن رخ داده است.

اطلاعیه دفتر نشر آثار رهبر شهید انقلاب در مورد منع تغییر نام اماکن با سابقه، دریچه تازه‌ای را بازگشود.

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سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام اماکن دفتر نشر آثار رهبر انقلاب
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