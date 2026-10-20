بلوجونیور یک حساب بانکی اختصاصی برای گروه سنی ۷ تا ۱۸ سال است. اولین چیزی که توجه هر نوجوانی را جلب میکند، هویت مستقل آن است؛ کارتی واقعی، شتابی و بسیار جذاب که نام خود فرزند روی آن حک شده است.

به گزارش تابناک؛ تا همین چند سال پیش، آموزش پسانداز و خرج کردن به بچه ها در یک قلک سفالی یا اسکناس های تانخورده خلاصه میشد؛ پول هایی که معمولاً ته کشو گم می‌شدند یا در شلوغی خریدهای روزمره ارزش واقعیشان درک نمیشد. اما امروز فرزندان ما در دنیایی کاملاً دیجیتال نفس میکشند؛ جایی که اسکناس تقریباً محو شده و کارتهای بانکی زبان مشترک مبادلات روزمره اند. از طرفی، سپردن کارت بانکی شخصی والدین به بچه ها همیشه با یک نگرانی بزرگ همراه بوده: نکند رمز لو برود، اطلاعات حساب به خطر بیفتد یا خریدهای ناخواسته کنترل دخلوخرج خانواده را به هم بزند. این دقیقاً همان نقطهای است که «بلوجونیور» وارد میدان میشود؛ پلی امن میان استقلال مالی کودکان و آرامش خاطر پدر و مادرها.

بلوجونیور یک حساب بانکی اختصاصی برای گروه سنی ۷ تا ۱۸ سال است. اولین چیزی که توجه هر نوجوانی را جلب میکند، هویت مستقل آن است؛ کارتی واقعی، شتابی و بسیار جذاب که نام خود فرزند روی آن حک شده است. این کارت فقط ابزار خرید نیست، بلکه حس احترام و مسئولیت پذیری را به کودک منتقل میکند. با این کارت، فرزند شما میتواند درست مثل بزرگترها از تمام دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی کشور خرید کند، بدون اینکه نیاز باشد پول نقد با خود حمل کند یا کارت اصلی والدین را به دست بگیرد.

اما تفاوت کلیدی بلوجونیور در نظارت هوشمندانه نهفته است. در این پلتفرم، استقلال فرزند به معنای رها شدن در دنیای مالی نیست. والدین از طریق اپلیکیشن، در هر لحظه و از هر نقطه، اشراف کامل به تمام تراکنشها دارند. اگر کارت گم شود، تنها با یک لمس در گوشی والد مسدود میشود و امکان سفارش دوباره آن وجود دارد؛ امکانی که هرگونه استرس امنیتی را به صفر میرساند.

افتتاح حساب در ۷ قدم ساده؛ بدون صف، بدون معطلی

بزرگترین مانع پدر و مادرها برای باز کردن حساب سنتی فرزندان، بوروکراسی پیچیده بانکی و زمانبر بودن فرایند حضوری بود. بلوجونیور اما این فرایند را به چند گام بسیار ساده و کاملاً غیرحضوری خلاصه کرده است تا در کمتر از ۷ دقیقه راهاندازی شود. مراحل به این شکل است:

قدم اول: باز کردن حساب بلو توسط والد. برای شروع، پدر یا مادر باید از قبل در بلوبانک حساب فعال داشته باشند؛ چراکه حساب فرزند همیشه زیر نظر حساب والد مدیریت میشود.

قدم دوم: نصب اپلیکیشن بلوجونیور و ورود والد. پس از نصب برنامه، مادر یا پدر از گزینه «ورود والد» با همان نام کاربری و رمز عبور حساب بلوی خود وارد میشوند.

قدم سوم: افزودن فرزند. در منوی اصلی، کافی است گزینه «بیشتر» را انتخاب کرده و روی «اضافه کردن فرزند» ضربه بزنید.

قدم چهارم: ثبت اطلاعات فرزند. کدملی و تاریخ تولد فرزند توسط والد در فرم مربوطه وارد میشود.

قدم پنجم: تعیین نام کاربری و رمز عبور. نام کاربری و رمز اختصاصی برای خود فرزند انتخاب میشود تا او هم تجربه ورود مستقل به حسابش را داشته باشد.

قدم ششم: بارگذاری مدارک شناسایی. تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه فرزند اسکن و وارد سیستم میشود.

قدم هفتم: سفارش کارت. پس از فعال شدن موفق حساب، طرح و رنگ مورد علاقه فرزند انتخاب شده و کارت اختصاصی به نام او سفارش داده میشود.

مزایایی که از دل این ایده بیرون میآید

بلوجونیور فقط یک حساب ساده نیست؛ مجموعهای از امکانات است که تجربه مالیِ فرزند را هم امن و هم لذت بخش میکند. بدون نیاز به حداقل موجودی، فرزند شما میتواند با هر رقمی که دوست دارد شروع کند و این یعنی ورود بیمشقت به دنیای پول برای خانوادههای با هر بودجهای. کارت صادرشده کاملاً به نام خود فرزند است، در تمام فروشگاه ها و خودپردازهای سراسر کشور (عضو سامانه شتاب) کار میکند و صدور و ارسال آن کاملاً رایگان است.

در کنار این ها، آموزش مالی در دل زندگی روزمره جریان دارد. والدین با قابلیت های متنوعی مانند «پول توجیبی»، «پاداش» و «واریز خودکار»، کودک را با مفاهیم بانکی و استقلال مالی به سادگی آشنا میکنند. از طرفی «قلک دیجیتال» انگیزه پسانداز را به یک بازی هیجان انگیز تبدیل میکند تا فرزندان هدف گذاری برای خرید و صبوری در رسیدن به آن را تجربه کنند. و هر زمان که لازم شد، والد با دسترسی کامل میتواند کارت فرزند را مسدود کند یا کارت جدیدی سفارش دهد؛ یعنی کنترل همیشگی در کنار استقلال واقعی.

بلوجونیور صرفاً یک کارت بانکی خوشرنگ نیست؛ گامی هوشمندانه برای نسل جدید است تا پیش از ورود به جامعه، تصمیمگیری مالی، مدیریت مخارج و ارزش پسانداز را بدون ریسک و زیر بالوپر امن خانواده بیاموزند.