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نوبیتکس میزبان نشست بررسی آینده توسعه ایران در افق ۲۰۳۵ شد

رویداد «ایران ۲۰۳۵؛ نقطه انتخاب» با محوریت بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های توسعه و اولویت‌های راهبردی ایران در دهه آینده، به میزبانی نوبیتکس برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۱۱
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی نوبیتکس، این رویداد شامگاه یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در ایران‌مال برگزار شد و طی آن، گزارش پژوهشی «ایران ۲۰۳۵» که با بررسی جایگاه کشور در ۵۲ شاخص جهانی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های ۱۴۰ صاحب‌نظر تدوین شده است، ارائه شد.

این نشست با حضور جمعی از چهره‌های دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران ارشد کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، فرصتی برای گفت‌وگو درباره مسیرهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و چشم‌انداز توسعه ایران فراهم کرد.

همچنین پنج صاحب‌نظر از حوزه‌های اقتصاد، فناوری، جامعه، کشورداری و روابط بین‌الملل، درباره مهم‌ترین انتخاب‌های پیش‌روی ایران به گفت‌وگو پرداختند.

نوبیتکس؛ از توسعه اقتصاد دیجیتال تا مشارکت در گفت‌وگوهای راهبردی

توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش فناوری‌های نوین و تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی، از مؤلفه‌های اثرگذار بر آینده اقتصادی ایران به شمار می‌روند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند نگاهی بلندمدت به فرصت‌های کشور و تعامل میان جامعه علمی، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای نوآور است.

نوبیتکس، به‌عنوان یکی از کسب‌وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال ایران، با میزبانی رویداد «ایران ۲۰۳۵؛ نقطه انتخاب» زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های تخصصی درباره آینده کشور فراهم کرد. این رویداد فرصتی بود تا فراتر از موضوعات تخصصی اقتصاد دیجیتال، مسائل کلان توسعه و ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز در جمع صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

شناسایی اولویت‌های توسعه ایران با مشارکت ۱۴۰ صاحب‌نظر

گزارش «ایران ۲۰۳۵» به همت مجتبی لشکربلوکی، استاد دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده است.

این پژوهش با بهره‌گیری از ۳۲ گزارش بین‌المللی و بررسی ۵۲ شاخص جهانی، تصویری از جایگاه کنونی ایران و ظرفیت‌های توسعه کشور ارائه می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش، دیدگاه‌های ۱۴۰ صاحب‌نظر برای شناسایی مهم‌ترین اولویت‌های راهبردی ایران در دهه آینده بررسی شده است.

بر اساس نتایج پژوهش، از میان ۱۳ مسیر پیشنهادی، توسعه مسیرهای تجاری و صنعتی، گسترش گردشگری و توسعه اقتصاد دریامحور مکران بیشترین اقبال را در میان صاحب‌نظران به دست آورده‌اند.

این انتخاب‌ها بر بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی ایران، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش فرصت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور تاکید دارند.

نوبیتکس

بررسی فرصت‌های اقتصادی و فناورانه ایران از نگاه پنج صاحب‌نظر

در پنل تخصصی این رویداد، پنج صاحب‌نظر به بررسی اولویت‌های توسعه ایران از منظر حوزه‌های تخصصی خود پرداختند.

فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای پاسخ به نیازهای صنایع کشور تاکید کرد.

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه صنعتی و اهمیت پیوند توانمندی‌های فناورانه با تولید، زیرساخت‌های داده و لجستیک پرداخت.

مجتبی لشکربلوکی، پژوهشگر مدیریت استراتژیک، ضرورت تقویت سازوکارهای تصمیم‌گیری و تدوین استراتژی منسجم برای توسعه کشور را مطرح کرد.

دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، جایگاه راهبردی ایران و فرصت‌های توسعه در مناسبات اقتصادی و بین‌المللی را بررسی کرد.

مریم زارعیان، جامعه‌شناس، نیز بر نقش سرمایه انسانی، بازطراحی نظام آموزشی و گسترش فرصت‌های برابر در مسیر توسعه کشور تاکید داشت.

تقویت پیوند جامعه علمی و بخش خصوصی برای آینده ایران

رویداد «ایران ۲۰۳۵؛ نقطه انتخاب» با تمرکز بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه، بستری برای تبادل دیدگاه میان پژوهشگران، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره فرصت‌های پیش‌روی کشور فراهم کرد.

میزبانی نوبیتکس از این رویداد، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در گسترش گفت‌وگوهای تخصصی فراتر از حوزه فعالیت مستقیم آن‌هاست. این نوع مشارکت می‌تواند به پیوند دانش و ظرفیت‌های پژوهشی با تجربه بخش خصوصی، شناخت دقیق‌تر فرصت‌های اقتصادی و شکل‌گیری نگاهی مشترک و بلندمدت به مسیر توسعه ایران کمک کند.

گزارش کامل پژوهش «ایران ۲۰۳۵» و جزئیات آن در صفحه اختصاصی این پژوهش در وب‌سایت نوبیتکس در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

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نوبیتکس ایران 2035 اقتصاد دیجیتال
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