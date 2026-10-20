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ارتش: شهادت خلبانان ایرانی در قطر تایید نشده است

معاون حقوقی ارتش با تأکید بر اینکه خلبانان ایرانی از نظر این نهاد «زنده» هستند، اعلام کرد قطر تاکنون هیچ سندی درباره شهادت آن‌ها ارائه نکرده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۰۶
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امیر سرتیپ یعقوبی



به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ یعقوبی، معاون حقوقی ارتش  اعلام کرد: قطر درباره خلبانان ایرانی پاسخگو باشد؛ از نظر ما آنها «زنده» هستند.

ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی‌طرف و مسئول پیگیری می‌دانیم.

دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است.

ما از مراجع بین‌المللی پیگیر هستیم.

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امیر سرتیپ یعقوبی خلبانان ایرانیِ شهادت
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