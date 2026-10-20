ارتش: شهادت خلبانان ایرانی در قطر تایید نشده است





به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ یعقوبی، معاون حقوقی ارتش اعلام کرد: قطر درباره خلبانان ایرانی پاسخگو باشد؛ از نظر ما آنها «زنده» هستند.

ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی‌طرف و مسئول پیگیری می‌دانیم.



دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است.



ما از مراجع بین‌المللی پیگیر هستیم.