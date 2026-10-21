عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، با تشریح وضعیت درآمدهای بودجه، هزینه‌های دولت، موانع تولید و ناترازی انرژی، ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را ضعف مدیریتی دانست و بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی تاکید کرد. او همچنین از تداوم پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش تابناک، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم، ناترازی انرژی، محدودیت منابع بودجه‌ای، دشواری تأمین مالی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، بررسی راهکارهای عبور از این وضعیت اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، نحوه مدیریت منابع عمومی، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، جایگاه بخش خصوصی و میزان پاسخ‌گویی مدیران اجرایی، از جمله موضوعاتی است که در کانون بحث‌های اقتصادی قرار گرفته است.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، ضمن تشریح وضعیت درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت، به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد، ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت، عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی تولید، مشکلات ناترازی برق و گاز و چشم‌انداز معیشت مردم پرداخت. او همچنین درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، موضع خود را تشریح کرد.

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مشروح صحبت های این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تابناک به شرح زیر است:

نگرانی از کسری چقدر جدی است؟

تابناک: دولت برای اداره کشور به درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر منابع متکی است؛ اما تحقق این درآمدها همیشه قطعی نیست. کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات چگونه اطمینان پیدا می‌کند که بودجه بر پایه درآمدهای واقعی بسته شده است؟ اگر درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود، دولت باید از کدام هزینه‌ها صرف‌نظر کند؟

لاهوتی: منابع بودجه امسال، با احتساب درآمدهای اختصاصی، حدود ۵۹۰۰ همت است. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را هم در نظر بگیریم، رقم کل به حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ همت می‌رسد؛ اما برای پاسخ به سؤال شما، بودجه عمومی دولت را مبنا قرار می‌دهم.

دو منبع مهم درآمدی دولت، مالیات و نفت است. برای امسال، حدود دو هزار و ۸۰۰ همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده بود. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتیم، آمار پنج‌ماهه نخست سال را بررسی کردیم. با وجود شرایط جنگی، بیش از ۹۳ درصد درآمد مالیاتی داشتیم و در این دوره وصول شده است. معمولاً مردم پرداخت مالیات را به ماه‌های پایانی سال موکول می‌کنند، اما آمار امسال نشان می‌دهد که وصول درآمدهای مالیاتی روند مناسبی داشته و انتظار می‌رود رقم پیش‌بینی‌شده محقق شود.

در بخش نفت، صادرات روزانه حدود یک میلیون و ۷۷۲ هزار بشکه با قیمت ۵۴ دلار مبنای پیش‌بینی بودجه قرار گرفته بود. البته میزان صادرات در ماه‌های مختلف متفاوت بوده است؛ در برخی ماه‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، در برخی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه و در دوره‌هایی حتی ۷۰۰ هزار یا ۳۰۰ هزار بشکه در روز صادر کرده‌ایم. بنابراین، از نظر حجم صادرات، به‌ دلیل محدودیت‌ها و محاصره دریایی، در برخی دوره‌ها از نظر بشکه، کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده فروخته‌ایم؛ اما قیمت فروش نفت نیز بالاتر از فرض اولیه بودجه بوده است. نفتی که با قیمت ۵۴ دلار پیش‌بینی شده بود، در دوره‌هایی با قیمت‌های ۶۵ دلار و حتی ۱۰۰ دلار فروخته شد و میانگین قیمت فروش، بنا بر برآورد ما، به بیش از ۸۰ دلار رسید.

از طرف دیگر، نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه ۱۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که با افزایش نرخ ارز، این مؤلفه نیز تغییر کرده است. مجموع این عوامل باعث شده است نگرانی‌هایی که درباره کسری درآمدهای دولت مطرح می‌شد، به آن شدتی که برخی تصور می‌کردند، نباشد. البته جنگ هزینه‌های جدیدی به کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل، آقای قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند. جلساتی نیز با حضور رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس برگزار شد و پیشنهادهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. برداشت من این است که سازمان برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسیده که می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های جدید را با مدیریت منابع و صرفه‌جویی در برخی ردیف‌ها کنترل کند.

در مجموعه به عنوان یک کارشناس و کسی که چهار دوره در مجلس حضور دارد اعلام می‌کنم که آنچنان نگرانیی که از کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند به آن شکل و میزان نیست.

در کنار این موارد، دولت ظرفیت بزرگی به نام مولدسازی دارایی‌های مازاد دارد. منظور من این نیست که دولت اموال خود را حراج کند؛ بلکه باید دارایی‌هایی را که قابلیت استفاده مؤثر ندارند، به منابع مولد تبدیل کند. برای مثال، ممکن است آموزش‌وپرورش زمین‌هایی در بافت‌های تجاری شهر داشته باشد که امکان ساخت مدرسه در آنها وجود ندارد. این دارایی‌ها می‌توانند فروخته شوند یا از طریق مشارکت و تهاتر، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار گیرند. وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها نیز دارایی‌هایی دارند که می‌توان از این ظرفیت برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی استفاده کرد.

برآورد من این است که حجم دارایی‌های قابل مولدسازی دولت می‌تواند به بیش از ۱۰ هزار همت برسد؛ در حالیکه کل بودجه عمرانی امسال حدود ۸۳۰ همت است. البته استفاده از این ظرفیت به اراده و مدیریت دولت نیاز دارد. دولت باید تصدی‌های غیرضروری را واگذار کند، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و به سمت دولتی کوچک‌تر اما چابک‌تر حرکت کند. در قانون برنامه هفتم این موضوع آمده است که دولت باید سالی 3 درصد خودش را کوچک بکند از نظر فضای اداری باید 5 درصد خودش را کوچک کند.

پروژه‌های عمرانی ۱۲ سال در انتظار بهره‌برداری می‌مانند

تابناک: یکی از انتقادهای جدی به ساختار بودجه، رشد هزینه‌های جاری دولت و محدود شدن منابع عمرانی است. چرا هنگام کمبود منابع، پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای معمولاً آسیب می‌بینند؟ آیا دولت اراده مشخصی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار هزینه‌های خود دارد؟

لاهوتی: در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کرده‌ایم که دولت باید سالانه سه درصد کوچک شود و در مجموع، اندازه آن از نظر فضای اداری نیز کاهش پیدا کند. ما با جدیت پای این تکلیف قانونی ایستاده‌ایم. طبیعتا آثار اجرای این قانون در سال‌های مختلف خود را نشان خواهد داد.

نکته‌ای که شما درباره افزایش هزینه‌های جاری و محدود شدن اعتبارات عمرانی مطرح کردید، کاملاً درست است. از یک طرف، کشور با دشواری نفت می‌فروشد و مالیات وصول می‌کند؛ از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این مسئله فقط مربوط به دولت فعلی نیست و در دولت‌های مختلف وجود داشته است و کشور را اداره اداره می کنند. باید اراده لازم برای کاهش هزینه‌های جاری ایجاد شود تا منابع بیشتری به سمت پروژه‌های عمرانی برود.

متوسط عمر پروژه‌های عمرانی در کشور حدود ۱۲ سال است. یعنی پروژه‌ای که قرار بوده با یک میزان اعتبار مشخص به بهره‌برداری برسد، در طول سال‌ها به منابع بسیار بیشتری نیاز پیدا می‌کند و همچنان ممکن است تکمیل نشود. ما سالانه حدود ۴۰ درصد هزینه تاخیر پروژه‌ها را پرداخت می‌کنیم. این وضعیت نتیجه محدود بودن منابع، تعدد پروژه‌ها و طولانی شدن زمان اجراست.

برای روشن شدن موضوع، متوسط عمر پروژه‌های عمرانی در کشور حدود ۱۲ سال است. یعنی پروژه‌ای که قرار بوده با یک میزان اعتبار مشخص به بهره‌برداری برسد، در طول سال‌ها به منابع بسیار بیشتری نیاز پیدا می‌کند و همچنان ممکن است تکمیل نشود. ما سالانه حدود ۴۰ درصد هزینه تاخیر پروژه‌ها را پرداخت می‌کنیم. این وضعیت نتیجه محدود بودن منابع، تعدد پروژه‌ها و طولانی شدن زمان اجراست.

راهکار اساسی این است که دولت کوچک‌تر شود، تصدی‌های غیرضروری خود را واگذار کند و هزینه‌هایش را کاهش دهد. اگر این اتفاق نیفتد، بخش قابل توجهی از منابع کشور همچنان صرف اداره دستگاه‌ها می‌شود و پروژه‌های عمرانی با تأخیر بیشتری به نتیجه می‌رسند.

نباید اجازه بدهیم پایه‌های مالیاتی افزایش یابد

تابناک: دولت برای افزایش درآمدهای خود توجه ویژه‌ای به مالیات دارد؛ اما فعالان اقتصادی نگران‌اند که افزایش فشار مالیاتی، تولید و اشتغال را دشوارتر کند. چگونه می‌توان میان تأمین درآمد دولت و حمایت از تولید تعادل برقرار کرد؟

لاهوتی: ما هنوز برای وصول مالیات راه داریم. نکته‌ای که شما اشاره کردید، درباره خطرناک‌بودن افزایش پایه مالیاتی، نکته درستی است؛ اما اگر دولت‌ها بخواهند مالیات را واقعی‌سازی کنند و جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند، هنوز امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد.