قیمت طلا و سکه امروز برخلاف روزهای گذشته شد به طوری که این بار سکه‌های کوچک و بزرگ هم‌پای هم حرکت کردند و شکاف میان آن‌ها تقریباً صفر شد این درحالی است که این هم‌پایی سکه‌ها یک پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد و آن این است که آیا بازار به تعادل رسیده یا در آستانه‌ یک جهش است؟

قیمت طلا و سکه امروز ۲۸ مهر / طلا سبز شد، اما با ترمز روشن!

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز متفاوت تر از روز گذشته آغاز شد به طوری که ربع سکه صدرنشین شد و نیم سکه به دنبال آن و سکه‌ تمام عقب‌تر ایستاد و این الگو برای دومین پیاپی تکرار شد که حاوی یک پیام مهم است و آن این است که سرمایه‌های کوچک به بازار وارد می شوند.

قیمت طلای ۱۸ عیار روز گذشته۲۶,۲۰۱,۰۰۰ تومان بود امروز با افزایش۱۲۷,۰۰۰ تومانی به ۲۶,۳۲۸,۰۰۰ تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی امروز ۲۵۹,۹۵۵,۰۰۰تومان شد که نسبت به دیروز که ۲۵۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان بود ۲,۷۶۵,۰۰۰تومان صعودی تر شد .

انس عقب نشست اما طلا جلو رفت

قیمت سکه امامی امروز به ۲۶۸,۲۳۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به دیروز که ۲۶۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان بود ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است این درحالی است که قیمت نیم سکه در بازار امروز به ۱۴۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید درحالی که روز گذشته ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود و افزایش ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومانی را ثبت کرد همچنین قیمت ربع سکه امروز ۷۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان شد که نسبت به دیروز که روی قیمت ۷۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان رشد قیمتی داشت .

در بازار امروز هر چهار سکه رشد کرده و این بار، برخلاف روزهای گذشته سکه‌های کوچک و بزرگ هم پای 8هم رشد کردند به طوری که ربع سکه در صدر پیشتازها قرار دارد و سکه‌ بهار آزادی و امامی نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند که این نشان می دهد این الگو یعنی تقاضای خرد همچنان قوی است و سرمایه‌های کوچک به بازار وارد می‌شوند.

پول خرد، وارد بازار شد

البته انس امروز حدود ۲۰ دلار پایین‌تر از دیروز است (۴,۱۲۴ در برابر ۴,۱۴۴ دلار) بنابراین اگر انس ثابت مانده بود، رشد طلا به‌مراتب بیشتر می‌شد همچنین رشد پیوسته‌ ربع و نیم سکه نشان می دهد که تقاضای خرد به بازار درحال ورود است که این تقاضا معمولاً در دوره‌های بی‌اطمینانی تقویت می‌شود.

بنابراین با وجود رشد همه‌ی شاخص‌های داخلی، انس جهانی امروز پایین‌تر از دیروز بسته شد که همین افت، حدود صد و بیست‌وچهار هزار تومان از رشد بالقوه‌ هر گرم طلا را خنثی کرد و این یعنی بازار ایران رشد کرد، اما با ترمز روشن.