آمریکا دلیل مشکلات امنیتی تنگه هرمز است/ سازمان ملل مانع اقدامات آمریکا در منطقه شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا مسئول ناامنی‌ در تنگه هرمز است، از سازمان ملل خواست، مانع تداوم اقدامات ناامن ساز آمریکا در منطقه شود.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه سازمان ملل پیشنهاد داده عبور محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز تسهیل شود تا در تأمین مواد اولیه کشاورزی و زنجیره تولید غذا مشکلی ایجاد نشود. نظر ایران درباره این پیشنهاد چیست و آیا با اجرای چنین طرحی موافق است؟ اظهار کرد: این درخواست از خیلی وقت قبل مطرح شده بود.

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برای انتقال محموله‌های بشردوستانه از تنگه هرمز مواره تلاش کرده‌ایم

وی با تاکید بر اینکه همواره از مباحث بشردوستانه حمایت و برای انتقال محموله‌هایی که ماهیت بشردوستانه دارند تلاش کرده‌ایم، افزود: نکته مهم این است که مشکل را باید ریشه ای حل کرد. مشکل ناامنی در تنگه هرمز یک علت روشن دارد و آن هم تداوم اقدامات مداخله‌جویانه آمریکاست.

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سازمان ملل، آمریکا را از تداوم اقدامات ناامن ساز در منطقه بار دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: سازمان ملل به عنوان سازمانی که مسئولیت روشنی در بحث صیانت از امنیت بین‌الملل دارد و قاعدتا اگر می‌خواهند موضوع به صورت اصولی حل شود، باید برای باز داشتن آمریکا از تداوم اقدامات ناامن سازشان در تنگه هرمز و خلیج فارس، کمک کنند.