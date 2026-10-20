رسیدگی به سفارش‌ها، پاسخگویی به مشتریان، خرید کالا و مدیریت هزینه‌ها، بخش زیادی از یک روز کاری صاحبان کسب‌وکار را می‌گیرد. برای یک فروشنده آنلاین یا کسی که کسب‌وکار خانگی خود را اداره می‌کند، مدیریت زمان یعنی فرصت بیشتر برای فروش بیشتر.

در این میان، باز کردن حسابی جداگانه برای کسب‌وکار نیازمند پیگیری فرایندها، آماده کردن مدارک، هماهنگی برای مراجعه به شعبه و صرف زمان برای انجام امور بانکی است. این در حالی است که هدف از داشتن حسابی جداگانه برای کسب‌وکار، پیش از هر چیز، ساده‌تر کردن مدیریت مالی و نظم دادن به درآمدها و هزینه‌هاست؛ نیازی که پاسخ به آن باید ساده، سریع و دور از پیچیدگی باشد.

برای کسب‌وکارتان راحت حساب باز کنید

در روش‌های متداول باز کردن حساب، انجام مراحلی مانند مراجعه به شعبه، ارائه مدارک و پر کردن فرم‌های متعدد ضروری است. هماهنگ کردن این مراحل با برنامه کاری، به‌ویژه برای صاحبان کسب‌وکارهایی که شخصاً همه امور را مدیریت می‌کنند، زمان‌بر و خسته‌کننده است.

به همین دلیل، برخی صاحبان مشاغل ترجیح می‌دهند به‌جای داشتن حسابی جداگانه، همچنان از حساب شخصی خود برای دریافت وجه از مشتریان و پرداخت هزینه‌های کاری استفاده کنند. این راهکار شاید در ابتدا ساده به نظر برسد، اما به‌مرور، حساب‌وکتاب دخل‌وخرج، پیگیری هزینه‌ها و تفکیک مخارج شخصی از کاری را دشوارتر می‌کند.

بلو بیزنس با هدف پاسخ‌گویی به نیاز کسب‌وکارها، امکان باز کردن حسابی مستقل را در بستر اپلیکیشن بلو فراهم کرده است. کاربران بلو می‌توانند بدون نیاز به نصب اپلیکیشنی جداگانه، از طریق بخش پروفایل و انتخاب گزینه «افزودن حساب کسب‌وکار بلو بیزنس»، فرایند باز کردن حساب خود را آغاز کنند. به این ترتیب، به‌جای اختصاص بخشی از روز به رفت‌وآمد و پیگیری امور بانکی، می‌توانند فرایند باز کردن و مدیریت حساب کسب‌وکارشان را با بلو بیزنس انجام دهند.

باز کردن حساب در بلو بیزنس به همان سادگی باز کردن حساب در بلو است. کافی است اطلاعات مربوط به کسب‌وکار خود را ثبت کنید تا پس از تأیید هویت کسب‌وکار، حساب کاری‌تان از حساب شخصی شما جدا شود.

مدیریت مالی منظم‌تر با حسابی مستقل

این تفکیک، مدیریت مالی روزمره را نیز ساده‌تر می‌کند. دریافت وجه از مشتریان، پرداخت هزینه‌های کاری و بررسی گردش مالی کسب‌وکار از مسیر مشخص‌تری انجام می‌شود و صاحب کسب‌وکار می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت مالی فعالیت خود داشته باشد.

امکان استفاده از کارت مجزای کسب‌وکار، انتقال وجه با سقف‌های بالاتر و دسترسی به خدمات مرتبط با کسب‌وکار، از دیگر قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند متناسب با نیاز هر فعالیت اقتصادی، به مدیریت امور روزمره کمک کنند.

گامی ساده برای حرفه‌ای‌تر شدن کسب‌وکار

برای کسب‌وکارهای خرد، حرفه‌ای‌تر شدن به معنای اضافه کردن مراحل و ابزارهای پیچیده نیست. گاهی یک تغییر ساده، مانند اختصاص حسابی مستقل به فعالیت کاری، می‌تواند به نظم بیشتر امور مالی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.

بلو بیزنس با حذف پیچیدگی‌ها تلاش کرده است بخشی از دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار را کاهش دهد. برای کسب‌وکاری که هر روز با تصمیم‌های کوچک و بزرگ مالی روبه‌روست، همین سادگی می‌تواند نقطه شروعی برای مدیریت منظم‌تر و آماده شدن برای رشد باشد.