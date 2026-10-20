به گزارش تابناک؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: این صحبت مطرح بود که اطلاعات برخی دوربین‌ها به دلیل خارجی بودن تجهیزات و انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر، می‌تواند در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و از این طریق امکان رصد رفت‌وآمد افراد فراهم شود؛ با این حال، درباره مکان‌های شناخته‌شده و مشهود که محل استقرار مسئولان در آن‌ها برای همگان مشخص است، نیازی به استفاده از دوربین برای شناسایی این مکان‌ها وجود ندارد.

وی گفت: در همین راستا، تلاش شده است دوربین‌های خریداری‌شده در درجه نخست ساخت داخل باشند تا چنین شائبه‌هایی درباره آن‌ها وجود نداشته باشد. همچنین دوربین‌های موجود نیز به‌دقت بررسی و کنترل می‌شوند تا از نظر امنیت اطلاعات، شرایط مناسبی داشته باشند.

منبع: تسنیم