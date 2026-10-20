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نگرانی امنیتی درباره دوربین‌های شهری تهران

رئیس شورای شهر تهران به نگرانی‌ها درباره هک دوربین‌های شهری واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۶
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1236 بازدید
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۳
مهدی چمران

به گزارش تابناک؛ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: این صحبت مطرح بود که اطلاعات برخی دوربین‌ها به دلیل خارجی بودن تجهیزات و انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر، می‌تواند در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و از این طریق امکان رصد رفت‌وآمد افراد فراهم شود؛ با این حال، درباره مکان‌های شناخته‌شده و مشهود که محل استقرار مسئولان در آن‌ها برای همگان مشخص است، نیازی به استفاده از دوربین برای شناسایی این مکان‌ها وجود ندارد.

وی گفت: در همین راستا، تلاش شده است دوربین‌های خریداری‌شده در درجه نخست ساخت داخل باشند تا چنین شائبه‌هایی درباره آن‌ها وجود نداشته باشد. همچنین دوربین‌های موجود نیز به‌دقت بررسی و کنترل می‌شوند تا از نظر امنیت اطلاعات، شرایط مناسبی داشته باشند.

منبع: تسنیم

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مهدی چمران دوربین های شهری رفت و آمد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
باید زمان جنگ افلاین باشن اما متاسفانه اکثر دوربین ها ای پی دارن و انلاین هستن و به راحتی قابل نفوذ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
4
پاسخ
دوربین ساخت داخل هم قطعات خارجی دارد. خودمان را گول نزنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
عملکرد دوربی ها باید طوری باشد که بهنگام لزوم از مدار خارج شده و قابل کنترل سریع باشند.
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