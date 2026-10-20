انضباط مالی و سلامت اداری؛ خط قرمز مدیریت فولاد مبارکه

به گزارش تابناک به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست تخصصی استقرار برنامه مالی بلندمدت و نظام بودجه جامع شرکت‌های گروه فولاد مبارکه که امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در محل برگزاری جلسات کمیته مدیریت فولاد مبارکه با حضور علی افشین عضو هیئت‌مدیره و برخی از معاونین فولاد مبارکه و مدیران عامل و مدیران مالی شرکت‌های تولیدی گروه فولاد مبارکه برگزار شد، تأکید کرد: همان‌گونه که تولید و استمرار فعالیت‌های عملیاتی از اولویت‌های اصلی گروه است باید در فضایی کاملاً شفاف و نظام‌مند به گردش مالی گروه فولاد مبارکه نیز توجه فزاینده داشته باشیم تا به انضباط مالی بیش‌ازپیش در گروه دست یابیم و در نهایت ضمن ارتقای توان رقابت خود با سایر فولادسازان جهانی، برای ذی‌نفعان و کشور ارزش افزوده بیشتر فراهم کنیم.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های درون‌گروهی

وی با تأکید بر اهمیت توسعه محصولات باارزش افزوده بالاتر، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های درون‌گروهی را راهکاری اساسی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش وابستگی به منابع بانکی دانست.

زرندی با اشاره به‌ضرورت بازنگری در رویکردهای مالی و مدیریتی اظهار کرد: شرایط حاکم بر فولاد مبارکه در ماه‌های گذشته فرصت کافی برای ارزیابی جامع امور مالی فراهم نکرد، اما در مجموع وضعیت مالی بسیاری از شرکت‌های گروه قابل‌قبول است. بااین‌حال، دستیابی به چشم‌انداز موردنظر مستلزم آن است که به وضع موجود رضایت ندهیم و با نگاهی تحولی، عملکرد تمام بخش‌ها را بازنگری کنیم.

وی افزود: از هفت بُعد راهبردی پیش‌روی فولاد مبارکه، سه حوزه به مسائل مالی و سرمایه‌گذاری اختصاص دارد. ازاین‌رو، یکی از برنامه‌های جدی سال جاری، تحول در نظام تخصیص سرمایه و راه‌اندازی پروژه نظام مالی یکپارچه است؛ موضوعی که انتظار می‌رود آثار ملموس آن در عملکرد مجموعه نمایان شود. جلسات مرتبط با این پروژه نیز آغاز شده و روند پیشرفت آن در حال پایش است.

زرندی با تأکید بر این‌که پایداری تولید بدون توجه به گردش نقدینگی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که در بسیاری از بنگاه‌ها، تمرکز بر مسائل فنی و تولیدی موجب شده توجه کافی به گردش پول و مدیریت مالی صورت نگیرد. این مسئله در برخی شرکت‌های کشور نیز وجود دارد و ضرورت دارد جایگاه مدیریت مالی در تصمیم‌گیری‌های کلان، ترکیب مدیریتی و ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها ارتقا یابد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: بسیاری از این شرکت‌ها به‌تنهایی نیز از ظرفیت قرارگرفتن در شمار بنگاه‌های سرآمد کشور برخوردارند، ازاین‌رو باید با نگاهی جدید به ظرفیت‌های این شرکت‌ها توجه کرد و زمینه شکوفایی بیشتر آن‌ها را فراهم آورد.

گروه مالی فولاد مبارکه؛ محور تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سامان‌دهی ساختار مالی گروه گفت: در گام نخست، شرکت توسعه توکا به‌عنوان مرکز این ساختار در نظر گرفته و به زیرمجموعه گروه ارتقا داده شده است. این شرکت در فرایند تغییر نام به گروه مالی فولاد مبارکه قرار دارد تا به ابزار اصلی تأمین مالی و پشتیبانی از عملیات شرکت‌های گروه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد، افزود: نزدیک به ۶ میلیارد دلار پروژه در مجموعه وجود دارد که اجرای آن‌ها مستلزم تأمین مالی است. در شرایط تورمی کنونی، سرعت تصمیم‌گیری‌های مالی تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌ها، مدیریت سرمایه‌گذاری و افزایش بازده منابع دارد و هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند هزینه‌های اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

زرندی تأکید کرد: تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و به‌ویژه هشت شرکت اصلی گروه باید تعامل منظم و ماهانه‌ای با گروه مالی فولاد مبارکه داشته باشند. انتظار می‌رود برای هر شرکت، با توافق مدیرعامل مربوط، برنامه عملیاتی مشخصی برای تأمین مالی تدوین شود که در آن ابزارهای مالی، تفاهم‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، اوراق مشارکت و سایر روش‌های تأمین منابع، همراه با زمان‌بندی و کاربرد هر یک، به‌روشنی مشخص شده باشد.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها باید مشخص شود هر پروژه به چه میزان سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت نیاز دارد، منابع مالی موردنیاز از چه طریقی تأمین می‌شود و هر ابزار مالی چه بخشی از نیازهای شرکت را پوشش می‌دهد. برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس اهداف کمی و زمان‌بندی روشن انجام شود تا امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف و پیگیری انحرافات وجود داشته باشد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تجربه ارزیابی ماهانه عملکرد مالی معاونت‌های شرکت اظهار داشت: در فولاد مبارکه هر ماه، کارنامه مالی معاونت‌ها دریافت می‌شود و از این ماه، برنامه‌ریزی برای ارتباط‌دادن این ارزیابی‌ها با مبنای ارزیابی عملکرد و حقوق کارکنان نیز در دستورکار قرار گرفته است. این رویکرد باید در کنار تدوین بودجه جامع و استقرار نظام خزانه‌داری، امکان ارزیابی دقیق عملکرد مالی را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدای دوره بدانیم چه اهدافی برای ماه‌های آینده تعیین شده و در پایان هر ماه چه میزان از آن‌ها تحقق‌یافته است.

زرندی با اشاره به نقش بخش‌های مختلف در اجرای این پروژه گفت: معاونت مالی بازیگر اصلی این طرح است، شرکت ایریسا مسئولیت طراحی بستر اطلاعاتی و زیرساخت‌های موردنیاز را بر عهده دارد و گروه مالی نیز در مراحل بعدی نقش‌آفرینی می‌کند. همچنین معاونت شرکت‌ها باید هماهنگی و پیگیری مدیریت کلان این برنامه را دنبال کند و مدیرعاملان شرکت‌ها نیز اجرای آن را به‌صورت جدی در اولویت قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه تصریح کرد: انتظار دارم برنامه زمان‌بندی مشخص و عملیاتی برای هر یک از هشت شرکت اصلی، حداکثر ظرف دو هفته ارائه شود. این برنامه‌ها باید مبنای جلسات و پیگیری‌های بعدی قرار گیرند و جلسات هیئت‌مدیره‌ها نیز با رویکردی متفاوت‌تر و با تمرکز بر پیشبرد اهداف مالی و عملیاتی دنبال شوند. این پروژه از اولویت‌های اصلی سال جاری است و باید در همین سال به نتیجه برسد.

ظرفیت گردش مالی گروه فولاد مبارکه، فرصتی برای تأمین مالی درون‌گروهی

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به ظرفیت اقتصادی گسترده این مجموعه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فولاد مبارکه، گردش مالی قابل‌توجه در این مجموعه است؛ ظرفیتی که در صورت طراحی صحیح سازوکارهای مالی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای تأمین مالی پروژه‌ها و مدیریت منابع تبدیل شود.

وی افزود: اگر نظام مالی یکپارچه به‌درستی طراحی شود، فولاد مبارکه نباید برای اجرای پروژه‌ها، بازسازی یا سایر نیازهای سرمایه‌گذاری همواره متکی به منابع بانکی باشد. باید بتوان از ظرفیت مالی موجود در شرکت‌ها به شکلی مؤثر استفاده کرد و با سامان‌دهی گردش منابع، نیازهای سرمایه‌گذاری گروه را با اتکا به توانمندی‌های درونی تأمین کرد.

در امر بازسازی فولاد مبارکه هیچ باری روی دوش دولت تحمیل نکرده‌ایم

زرندی با تأکید بر این که در امر بازسازی فولاد مبارکه هیچ باری روی دوش دولت تحمیل نکرده‌ایم ادامه داد: ازاین‌پس نیز فولاد مبارکه باید با اتکا به ظرفیت‌های خود، مشکلات را مدیریت کند و همان‌گونه که تأکید شد، بدون تحمیل بار اضافی بر دولت، برای عبور از محدودیت‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه دهد. این مجموعه با برخورداری از گردش مالی گسترده و ظرفیت‌های متنوع شرکت‌های زیرمجموعه، می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی پروژه‌ها و کمک به آبادانی کشور ایفا کند.

بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و حرکت به سمت کسب‌وکارهای سودآورتر

زرندی در بخش دیگری از سخنان خود، سودآوری پایدار را یکی از ضرورت‌های راهبردی گروه فولاد مبارکه دانست و با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی و تأمین آب گفت: شرایط جدید هزینه‌ای، ضرورت بازنگری در الگوهای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دوچندان کرده است.

مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد: شرایط تأمین برق و آب و به‌طورکلی انرژی و مواد اولیه موردنیاز نشان می‌دهد که بررسی دقیق توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها و بازنگری در شیوه تخصیص منابع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مدیران عامل شرکت‌ها باید با نگاهی متفاوت به فرصت‌های کسب‌وکار توجه کنند و توسعه محصولات خاص و دارای ارزش افزوده بالاتر را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد: در شرایطی که ظرفیت‌های قابل‌توجهی در کشور برای تولید گندله و آهن اسفنجی ایجاد شده است، ضرورت دارد منابع جدید با دقت بیشتری به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که ارزش اقتصادی بیشتری خلق می‌کنند. صنعت فولاد جهان نیز به سمت محصولات پیشرفته‌تر و دارای ارزش افزوده بالاتر حرکت می‌کند و فولاد مبارکه باید متناسب با این روند، فرصت‌های جدید کسب‌وکار را شناسایی کند.

در تقسیم مأموریت‌های شرکت‌های گروه، فرصت‌های جدید کسب‌وکار نیز موردتوجه قرار گیرد

زرندی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان‌های فولادی در اقتصاد جهانی اظهار داشت: این صنعت به‌عنوان یکی از حوزه‌های قدرتمند در دنیا، گردش مالی چند صد میلیارددلاری ایجاد می‌کند و باتوجه‌به نزدیکی آن به توانمندی‌های فولاد مبارکه، می‌تواند یکی از زمینه‌های توسعه فعالیت‌های آینده باشد. لازم است در تقسیم مأموریت‌های شرکت‌های گروه، فرصت‌های جدید کسب‌وکار نیز موردتوجه قرار گیرد و فعالیت‌ها صرفاً به تولید ورق و محصولات گالوانیزه محدود نماند.

وی افزود: فولاد مبارکه در دوره‌های مختلف، مأموریت‌های مهمی را دنبال کرده است؛ از دوره بهره‌برداری و افزایش ظرفیت تولید تا توسعه زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی و پیوستن شرکت‌های جدید به گروه. اکنون زمان آن رسیده است که این مجموعه با نگاهی متفاوت، مبتنی بر توسعه ملی و اکو سیستم‌سازی صنعتی، نقش‌آفرینی کند و به الگویی برای توسعه هماهنگ بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل شود.

بازسازی فولاد مبارکه؛ الگویی از مدیریت جهادی و پایبندی به شفافیت

زرندی با اشاره به فرایند بازسازی فولاد مبارکه پس از حملات صورت‌گرفته به این مجموعه گفت: در آغاز، پیشنهادهایی برای انجام بازسازی از طریق ترک تشریفات مطرح شد، اما پس از مشورت با معاونان و برگزاری جلسه هیئت‌مدیره، تصمیم گرفتیم فرایند بازسازی را در چارچوب مناقصه عمومی و فضایی کاملاً شفاف انجام دهیم؛ اگرچه برخی معتقد بودند که اجرای بازسازی بدون ترک تشریفات، به دلیل پیچیدگی‌های فنی و ضرورت سرعت عمل، امکان‌پذیر نیست و ممکن است زمان زیادی به طول بینجامد و حتی برخی برآوردها از سوی رسانه‌های خارجی، مدت سه تا پنج سال را برای بازسازی پیش‌بینی می‌کردند و متخصصان داخلی نیز در مقطعی، زمان یک و نیم تا دو سال را برای این کار محتمل می‌دانستند؛ اما به حول و قوه الهی این کار مهم به بهترین شکل ممکن انجام شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به تعهد خود برای بازگشت ۷۰ درصد ظرفیت تولید تا پایان سال گذشته اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و در نشستی با مدیران سابق وزارتخانه، اعلام کردیم که ۷۰ درصد ظرفیت کارخانه را تا اسفندماه بازگشت خواهیم داد. این پیش‌بینی با انتقادهایی همراه شد و برخی نسبت به امکان تحقق آن تردید داشتند؛ اما همچنان که اشاره شد به یاری خداوند متعال و با همت مهندسان و کارکنان فولاد مبارکه، این هدف در شرایطی دشوار محقق شد و تجربه‌ای ماندگار برای صنعت کشور رقم خورد.

زرندی تأکید کرد: تجربه رفتن به مناقصه عمومی حتی در سخت‌ترین شرایط نشان داد که رعایت اصول شفافیت و سلامت اداری، در کنار مدیریت مؤثر و تلاش تخصصی، مانعی برای سرعت عمل نیست. در این فرایند، بخشی از زمان‌بندی‌ها با مدیریت دقیق کوتاه شد، اما درعین‌حال، اطمینان از سلامت اجرای یک پروژه بزرگ و پیچیده نیز حفظ شد.

وی با اشاره به ابعاد فنی و مدیریتی این دستاورد خاطرنشان کرد: در فرایند بازسازی، یکی از کوره‌ها در مدت ۴۵ روز بازسازی شد و طرح بازسازی فولاد مبارکه با وجود رعایت ملاحظات امنیتی، در ارزیابی‌های مطرح‌شده در کنفرانس انجمن جهانی فولاد موردتوجه قرار گرفت و در شمار پنج طرح برتر این حوزه قرار گرفت. این تجربه در حوزه‌های منابع انسانی، بازار و مدیریت بازسازی نیز بازتاب داشت و مورد تحسین و توجه فعالان صنعت فولاد قرار گرفت.

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به بازسازی این مجموعه و دیگر شرکت‌های مرتبط از جمله فولاد سفیددشت گفت: بدون تردید، نسل‌های آینده همان‌گونه که به ایستادگی و دستاوردهای دوران دفاع مقدس افتخار می‌کنند، به تلاش‌هایی که برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی کشور انجام شد نیز افتخار خواهند کرد. این اقدامات، جلوه‌ای از توان مهندسی، اراده نیروی انسانی و ظرفیت مدیریتی صنعت ایران در مواجهه با شرایط دشوار است.

زرندی با تأکید بر اینکه سلامت فرایندها باید در کنار سرعت اجرای پروژه‌ها حفظ شود، خاطرنشان کرد: همه مدیران و کارکنان، امانت‌دار منابع مردم هستند و باید به‌صورت مستمر عملکرد خود را از این منظر ارزیابی کنند.

وی در همین زمینه دو پرسش را برای ارزیابی رفتار مدیریتی مطرح کرد و گفت: هر مدیری باید از خود بپرسد اگر این شرکت میراث پدری او بود و در اختیار او قرار داشت، آیا باز هم به همین شیوه هزینه می‌کرد؟ همچنین باید بررسی کند که اگر در جایگاه مدیریتی فعلی قرار نداشت، آیا همچنان به همان میزان موردتوجه مردم، مراجعان و شرکت‌ها بود؟ این پرسش‌ها می‌توانند معیاری برای سنجش مسئولیت‌پذیری، سلامت تصمیم‌گیری و میزان پایبندی مدیران به منافع سازمان باشند.

گذار به مرحله جدید توسعه و اکو سیستم‌سازی صنعتی

مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به‌ضرورت تحول در شیوه اداره گروه اظهار داشت: فولاد مبارکه پس از عبور از مراحل بهره‌برداری، افزایش ظرفیت تولید و توسعه زنجیره ارزش، اکنون باید با نگاهی متفاوت و مبتنی بر توسعه ملی و اکو سیستم‌سازی صنعتی حرکت کند. تحقق این رویکرد به هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های گروه، مدیریت یکپارچه منابع، تعریف مأموریت‌های روشن و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های مالی و تخصصی مجموعه نیاز دارد.

زرندی با تأکید دوباره بر ضرورت اجرای نظام مالی یکپارچه و خزانه‌داری متمرکز خاطرنشان کرد: این پروژه از اولویت‌های اصلی سال جاری است و باید با گام‌های عملیاتی روشن، زمان‌بندی مشخص و سازوکار پیگیری منظم به نتیجه برسد. مدیران عامل شرکت‌ها باید با همکاری گروه مالی و سایر بخش‌های مسئول، برنامه‌های تأمین مالی خود را در مهلت تعیین‌شده ارائه کنند و اجرای این تحول را تا دستیابی به نتایج موردانتظار دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی موجود در گروه فولاد مبارکه ابراز امیدواری کرد که با همدلی، سلامت عملکرد و پیگیری منظم برنامه‌ها، زمینه تحقق اهداف مالی و توسعه‌ای مجموعه فراهم شود و فولاد مبارکه بتواند با اتکا به توانمندی‌های درونی خود، نقش مؤثرتری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفا کند.

هوش مصنوعی و بهره‌وری؛ ضرورت مدیریت هوشمند درآمد و هزینه

مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین گفت: شرکت‌های بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری جدی در حوزه هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند و شرکت‌های گروه نیز باید این موضوع را در برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود موردتوجه ویژه قرار دهند.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد جهان اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد با افت قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های سنگین مواجه شده است؛ روندی که در سطح جهانی مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین می‌تواند در ارتقای بهره‌وری، مدیریت هزینه‌ها و شناسایی فرصت‌های جدید درآمدی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

زرندی با اشاره به تجربه سال گذشته در مدیریت اقتصادی فولاد مبارکه افزود: در مقطعی از سال گذشته، باتوجه‌به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دستیابی به سود ۶۰ تا ۷۰ همتی نیز دور از انتظار به نظر می‌رسید. در آن شرایط، تصمیم گرفته شد گروهی مأمور شناسایی فرصت‌های افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها شود و با حضور در شرکت‌های مختلف گروه، ظرفیت‌های بهبود عملکرد و ایده‌های جدید را شناسایی کند.

وی تصریح کرد: امروز مدیریت درآمدها و هزینه‌ها بدون استفاده از روش‌های هوشمند و ابزارهای نوین، با ریسک جدی مواجه است. مدیران عامل باید هوش مصنوعی را در شرکت‌های خود جدی بگیرند و از ظرفیت آن برای بهبود فرایندها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری استفاده کنند.

انضباط مالی و سلامت اداری؛ خط قرمز مدیریت فولاد مبارکه

زرندی در ادامه، انضباط مالی و سلامت اداری را از اصول بنیادین مدیریت در فولاد مبارکه دانست و تأکید کرد: حتی اگر یک مجموعه بالاترین عملکرد تولیدی سال یا بهترین عملکرد چند دهه خود را ثبت کند، وقوع یک تخلف یا خطای جدی می‌تواند تمام دستاوردهای آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. ازاین‌رو، سلامت مالی و رعایت اصول اخلاقی باید در تمام سطوح سازمانی موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: در انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها، تلاش شده است افرادی از میان نیروهای خوشنام و سالم انتخاب شوند؛ زیرا سلامت مدیریتی و انضباط مالی از مهم‌ترین معیارهای اداره مجموعه است. این موضوع یک خط قرمز مدیریتی است و انتظار می‌رود تمامی مدیران با جدیت و حساسیت، آن را در شرکت‌های خود دنبال کنند.

مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر ضرورت شفافیت در معاملات اظهار داشت: عرضه محصولات در بورس کالا باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هدف‌گذاری شرکت، عرضه صددرصدی محصولات از این مسیر باشد. این رویکرد ضمن ایجاد شفافیت در فرایند فروش، زمینه بروز ابهام و شکل‌گیری حاشیه‌های احتمالی را کاهش می‌دهد و امکان انجام معاملات در بستری روشن و قابل‌ارزیابی را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات قانونی در خریدهای شرکت‌ها تصریح کرد: شخصاً با ترک تشریفات مخالفم و نباید ضرورت‌های زمانی و عملیاتی بهانه‌ای برای کنارگذاشتن فرایندهای شفاف و رقابتی شود. حتی در شرایط دشوار و اضطراری نیز باید راهکاری پیدا کرد که هم سرعت اجرای پروژه‌ها حفظ شود و هم سلامت فرایندها خدشه‌دار نشود.

لازم به ذکر است، این نشست با حضور مدیران عامل شرکت گروه فولاد مبارکه شامل فولاد هرمزگان، فولاد و نورد سبا، فولاد سفیددشت، ورق خودرو، توان‌آور آسیا، اپال کانی پارس و فولاد سنگان برگزار شد.