به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، بعد از انتشار خبر اولیه از آزار بیماران در کلینیک ذهن و روان و پیگیری‌های خبری تابناک برای ارائه جزئیات بیشتری از ماجرا، سیدمحمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی، خبر داد که این مرکز پلمب شد.

میرخانی با انتشار ویدیویی از تبلیغات سال‌های گذشته این مرکز، نوشت: «این تبلیغ مؤسسه مایندسنتر را به یاد می‌آورید که بسیار در فضای مجازی معروف شده بود؟ پلمب شد. گردانندگان مؤسسه هم در فهرست ۵۲ نفر مداخله‌گری که خدمت مردم شریف ایران معرفی کردیم، بودند.»

مجتبی بیگدلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک، خبر پلمب شدن بخش روان‌شناسی، به‌عنوان بخش اصلی و محوری این مرکز را تأیید کرد.

اعلام خبر پلمب در ادامه انتشار فهرست ۵۲ نفری افراد فاقد صلاحیت از سوی سازمان نظام پزشکی است که پیش‌تر توسط همین مقام منتشر شده بود و نام مجتبی بیگدلی و حمید کمرزرین نیز در آن دیده می‌شود.

ایست شبیه‌سازی ذهن بیگدلی!

کلینیک ذهن و روان که با نام «شبیه‌سازی ذهن بیگدلی» یا مایندسنتر شناخته می‌شود، مدعی ابداع روشی به نام «شبیه‌سازی ذهن» توسط مجتبی بیگدلی است. این مرکز در تبلیغات خود ادعا کرده که با این روش می‌توان لکنت زبان را به‌صورت قطعی و بدون بازگشت درمان کرد و همچنین در حوزه‌هایی مانند اوتیسم، فلج مغزی (CP) و برخی اختلالات عصبی و روان‌شناختی مداخله می‌کند. فعالیت‌های آن عمدتاً از طریق فضای مجازی و با ادعای موفقیت‌های بالا و دریافت تأییدیه‌های علمی داخلی و خارجی معرفی می‌شد.

ماجرای این مرکز پیش‌تر با انتشار مطالبی از سوی اتابک وثوقی، نایب‌رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران، آغاز شد. تابناک با پیگیری موضوع، ابعاد دیگری از ماجرا را به روایت وثوقی منتشر کرد و به روایت‌های تعدادی از خانواده‌ها درباره نحوه برخورد با کودکان در جلسات این مرکز پرداخت. در آن گزارش، انجمن‌های تخصصی نیز از شکایت‌های ثبت‌شده علیه فعالیت‌های این مرکز خبر داده بودند.

موضوعات دیگری نیز در این باره به تابناک رسیده که در مرحله بررسی مستندات و تحلیل سندیت قرار دارد. همچنین، در سوی دیگری از پیگیری‌ها، با نظر مسئولان کلینیک، قرار اولیه برای حضور خبرنگاران تابناک در این مرکز و تهیه گزارشی تحقیقاتی ـ رسانه‌ای از آن گذاشته شده بود که با اعلام خبر پلمب مرکز، فعلاً این بخش از اقدام، از موضوعیت خارج می‌شود.

واکنش و پاسخ مجتبی بیگدلی

در حالی که خبرهای متعددی از آسیب به بیماران در این مرکز منتشر شده و بخش نظرات مطالب در شبکه‌های اجتماعی عمدتاً به حمایت از پلمب شدن مرکز اختصاص دارد، بیگدلی عمده بیماران و خانواده‌های مراجعه‌کننده به مرکز را افرادی راضی از روند بهبودی توصیف می‌کند.

مجتبی بیگدلی در گفت‌وگو با تابناک، ضمن تأیید پلمب شدن بخش روان‌شناسی کلینیک، این اقدام را ناشی از گزارش‌های انجمن‌های گفتاردرمانی و کاردرمانی و شکایت تعداد معدودی از مراجعان عنوان کرد که به گفته او، در برابر آمار بالای مراجعان آن مرکز، اصلاً عدد قابل‌توجهی نیستند.

می‌خواستند اخاذی کنند

وی با انتقاد از آنچه «مدعی‌العموم شدن انجمن‌های گفتاردرمانی و کاردرمانی» می‌نامد، گفت: «در مواردی افرادی بودند که می‌خواستند حتی اخاذی کنند و آمده‌اند و گفته‌اند که فلان‌قدر بدهید تا شکایت نکنیم. حالا بر اساس حرف همان افراد، کلینیک ما را پلمب کردند».

نخبه‌کشی!

بیگدلی این اقدام را «نخبه‌کشی» خواند و افزود: پرونده همه بیمارانی که مراجعه می‌کنند و در ماه حدود ۲۰۰۰ نفر هستند، کاملاً موجود است. بسیاری از آن‌ها نتایج چشمگیری داشته‌اند و برخی نیز در مسیر بهبودی و دستیابی به نتایج مثبت‌تر هستند.

بیگدلی با بیان این‌که ۴۵ هزار نفر در صف انتظارند و قرار بوده به نوبت به آن‌ها رسیدگی شود، روش خود را یک اختراع و ابداع عنوان کرد.

او در پاسخ به این‌که چرا آنچه را اختراع و ابداع خود می‌دانید، به‌صورت قانونی ثبت و ارائه نکرده‌اید، گفت: اصلاً راهی برای ما نگذاشتند. بارها ارائه کردیم، اما چون مسئله با شخص من است، مانع شدند. شاید عمده دلیلش مسائل بیزینسی و تجاری باشد.

قبلاً هم برای پلمب آمده بودند؛ بیماران سپر انسانی درست کردند

او با این ادعا که «ما کار علمی را انجام دادیم و همه متخصصین لازم را در کلینیک فراهم ساخته‌ایم»، افزود: قبلاً هم برای پلمب آمده بودند، اما مراجعان من سپر انسانی درست کرده و اجازه ندادند که این اقدام انجام شود. اگر کار من غلط بوده، این‌ها این‌طور سپر انسانی درست نمی‌کردند و می‌رفتند همه شکایت می‌کردند.

او اکثریت قریب به اتفاق مراجعان را راضی از روند درمان عنوان کرد و گفت: حال ممکن است در این میان، اتفاقی ناخواسته و حاشیه‌ای برای یک نفر بیفتد و مثلاً به‌خاطر رفلکس پا، پایش به جایی بخورد و اذیتی بشود که این موضوع در هر رشته و در هر جایی اتفاق می‌افتد، اما برای ما همین‌ها را ملاک کردند و مؤسسه را پلمب کردند.

بیگدلی در پایان مدعی شد: من حلقه مفقوده‌ای را در این بخش پر کردم و این به آقایان برخورده است. حالا هرچه پیگیری هم بکنم، دیگر پل را آب برده و کار خراب شده است.