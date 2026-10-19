به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متن کامل پیام دکتر سیدمحمدمهدی احمدی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی را به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده پرافتخار کشتی و به‌ویژه قهرمانان، مربیان و کادر فنی این دو تیم تبریک و تهنیت می‌گویم.

این افتخارآفرینی ارزشمند، جلوه‌ای از توانمندی، غیرت، خودباوری و اراده جوانان ایران‌زمین است که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه رقابت‌های جهانی به اهتزاز درمی‌آورند و بار دیگر شایستگی ورزشکاران ایرانی را به جهانیان نشان می‌دهند.

کشتی، به‌عنوان ورزش اول کشور و نماد اصالت، جوانمردی و هویت ملی ایرانیان، همواره جایگاهی ویژه در قلب مردم این سرزمین داشته است. قهرمانی جوانان کشتی ایران، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این رشته پرافتخار و بیانگر ظرفیت ارزشمند نسل جوان برای تداوم افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی است.

بانک شهر، به‌عنوان حامی اصلی ورزش کشتی کشور، حمایت از قهرمانان و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه این ورزش پرافتخار را مسئولیتی ملی و ارزشمند می‌داند و با باور به نقش ورزش در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و اعتلای نام ایران، پشتیبانی از خانواده بزرگ کشتی را با جدیت دنبال می‌کند.

ضمن تبریک مجدد این موفقیت بزرگ، از تلاش‌های ارزشمند مسئولان فدراسیون کشتی، مربیان، کادر فنی و تمامی دست‌اندرکاران این افتخارآفرینی قدردانی می‌کنم و برای قهرمانان عزیز کشورمان، تداوم موفقیت، سربلندی و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی را آرزومندم.

دکتر سیدمحمدمهدی احمدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک شهر