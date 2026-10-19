En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
آکادمی شنا

تبریک مدیرعامل بانک شهر به افتخارآفرینی کشتی‌گیران امید ایران در آمریکا

مدیرعامل بانک شهر در پیامی افتخار آفرینی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در خاک آمریکا را به هموطنان و جامعه ورزش کشور تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۱۲
| |
301 بازدید
بانک شهر
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متن کامل پیام دکتر سیدمحمدمهدی احمدی بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی را به ملت بزرگ ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده پرافتخار کشتی و به‌ویژه قهرمانان، مربیان و کادر فنی این دو تیم تبریک و تهنیت می‌گویم.
این افتخارآفرینی ارزشمند، جلوه‌ای از توانمندی، غیرت، خودباوری و اراده جوانان ایران‌زمین است که با تکیه بر استعداد، تلاش و روحیه پهلوانی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه رقابت‌های جهانی به اهتزاز درمی‌آورند و بار دیگر شایستگی ورزشکاران ایرانی را به جهانیان نشان می‌دهند.
کشتی، به‌عنوان ورزش اول کشور و نماد اصالت، جوانمردی و هویت ملی ایرانیان، همواره جایگاهی ویژه در قلب مردم این سرزمین داشته است. قهرمانی جوانان کشتی ایران، نویدبخش آینده‌ای روشن برای این رشته پرافتخار و بیانگر ظرفیت ارزشمند نسل جوان برای تداوم افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی است.
بانک شهر، به‌عنوان حامی اصلی ورزش کشتی کشور، حمایت از قهرمانان و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه این ورزش پرافتخار را مسئولیتی ملی و ارزشمند می‌داند و با باور به نقش ورزش در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و اعتلای نام ایران، پشتیبانی از خانواده بزرگ کشتی را با جدیت دنبال می‌کند.
ضمن تبریک مجدد این موفقیت بزرگ، از تلاش‌های ارزشمند مسئولان فدراسیون کشتی، مربیان، کادر فنی و تمامی دست‌اندرکاران این افتخارآفرینی قدردانی می‌کنم و برای قهرمانان عزیز کشورمان، تداوم موفقیت، سربلندی و اهتزاز همیشگی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی را آرزومندم.
دکتر سیدمحمدمهدی احمدی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک شهر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک شهر کشتی امید ایران مدیر عامل بانک شهر
 مصاحبه‌های جنجالی خیابانی در فضای مجازی؛ بازدید به قیمت ابتذال و حریم نوجوانان
بازخوانی تاریخ؛ جلاد نازی ها ؛ مردی که دار میزد اما رزومه اش دروغ بود !
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
هتل آزادی
گزارش خطا
آخرین اخبار
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
حمله شدید حسین شمس به منتقدان فوتسال/ همه افتخارات فدراسیون فوتبال برای فوتسال است
واکنش تند مخبر به تهدید ترامپ
جنجال تغییر نام خیابان‌های مشهد بالا گرفت
ساختمان فدراسیون فوتبال به نام شستا؛ ابهام در تلاقی «سکوت» و «های و هوی» + تصویر سند
یادگاری‌های مسی در اعتراضات پاریس ربوده شد+عکس
تشکیل کارگروه حجاب در یک دانشگاه مطرح
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
ایرانیان؛ مردمی که «نشسته» عمر می‌گذرانند/ ۴۰ دقیقه تحرک در پنج ساعت فراغت
در بحران صنعت ساختمان، مارکتینگ به چه کار می‌آید؟
LNG و آمار‌هایی که فاش شد!/ نشت متان؛ سوراخ پنهان گاز ایران؟
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه؛ آخرین نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله
علی‌نژاد: موانع پیشرفت زنان در ورزش ایران از میان رفته است
نتایج نهایی آزمون کارشناسی‌ ارشد اعلام شد
پیام تبریک رهبرانقلاب درپی قهرمانی تیم‌ملی کشتی آزاد
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۲ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۳ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۱ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۵۸ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۱ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s3A
tabnak.ir/005s3A