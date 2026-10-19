چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک، نمایندگان OCA,IOC جمعی از روسای فدراسیون ها، اساتید دانشگاه و مدیران ورزشی صبح امروز در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ این مراسم پس از قرائت کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشورمان آغاز شد و در ابتدا دکتر مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی االمپیک و رئیس همایش ضمن خیر مقدم به مدعون و تبریک هفته تربت بدنی و موفقیت کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا ابراز داشت:امروزه حضور بانوان در بخش‌های مختلف ورزشی کشور اعم از علمی، مدیریتی، پزشکی، کادر فنی و قهرمانی انکار ناپذیر است و این روند رو به رشد کماکان ادامه دارد.

وی افزود:همایش در حال برگزاری بعد از چندین جلسه و فراخوان در ابعاد مختلف با سرفصل‌های متعدد کاربردی برای بانوان تهیه و امیدواریم در آینده نزدیک اثرات مثبت آن در ورزش بانوان دیده شود بطوریکه مجموعه مقالات و پوستر‌های خوبی ارائه گردید که نشان از رشد علمی و ظرفیت بالای ورزش بانوان دارد.

سپس مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز ضمن تبریک هفته تربت بدنی و قدردانی از خانم فرهادی زاد و کمیسیون زنان در برگزاری این همایش گفت:معتقدم برگزاری چنین همایش‌هایی نقش مهمی در ارتقای دانش و آگاهی فعالان حوزه ورزش دارد و می‌تواند زمینه تبادل تجربیات علمی و تخصصی را فراهم کند و حضور سخنرانان بین‌المللی و فعالان جنبش المپیک آسیا را فرصتی ارزشمند می‌دانم و باور دارم این تعاملات می‌تواند جایگاه ایران را در عرصه ورزش بین‌الملل تقویت کند.

وی ادامه داد:در گذشته موارد مختلفی به‌عنوان موانع پیشرفت زنان یاد می‌شد، اما امروز معتقدم این موانع در ورزش ایران از میان رفته و بانوان توانایی و شایستگی خود را به‌خوبی اثبات کرده‌اند. موفقیت‌های اخیر بانوان، از المپیک پاریس تا بازی‌های آسیایی ناگویا، نشان‌دهنده رشد چشمگیر ورزش زنان است. همچنین در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مدال‌ها توسط بانوان کسب شد که نشان از رشد مدال آوری بانوان دارد و می‌تواند حتی با برنامه ریزی به مدال آوری آقایان برسد.

وی یاداور شد:امروز بانوان سهم قابل‌توجهی در موفقیت‌های ورزش کشور دارند و معتقدم این دستاورد‌ها حاصل چهار دهه تلاش و حمایت از ورزش زنان پس از انقلاب است؛ روندی که هرچه جلوتر می‌رویم، با سرعت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

در این همایش بین المللی خانم سابین فخوری از شورای المپیک آسیا در خصوص ارتقا مشارکت زنان در رویداد‌های ورزشی و کاتیا ژیانو از کمیته بین المللی المپیک در خصوص ساختار‌ها و راهکار‌های حفاظت از ورزشکاران زن در فضا‌های ورزشی بصورت آنلاین سخنرانی کردند.

در ادامه سخنرانان هر بخش بطور جداگانه در خصوص سرفصل‌های مختلف این همایش همچون عوامل موثر در بهبود تصویر سازی ورزش زنان در رسانه‌ها و فضای مجازی، نقش ورزش و فعالیت‌های بدنی در توسعه و تقویت سلامتی زنان، منتورینگ و توسعه توانمندی‌های مدیریتی زنان در سازمان‌های ورزشی، تمرینات اصلاحی در بازتوانی اختلالات شانه، از میدان تا میز تصمیم حکمرانی خوب و آینده ورزش زنان و. به ارائه سخنرانی پرداختند.

دکتر امیر بالزاده مدیر واحد سولیدارتی کمیته نیز اذعان داشت:این دوره با پیشنهاد کارشناسی کمیسیون زن و ورزش ۹ ماه قبل ارائه شد که پس از تایید ریاست و دبیر کل کمیته و ارسال این پیشنهاد به کمیته بین المللی المپیک و با تایید و حمایت المپیک سولیداریتی IOC به مرحله اجرا در آمد.

در این همایش ۲۵۰ مقاله به دبیر خانه همایش ارسال گردید که ۱۲۸ پوستر آن نهایی و در روز همایش ارائه شد و ۱۵ مقاله نیز بصورت سخنرانی ارائه شد و به شرکت کنندگان و ارائه کنندگان آثار گواهینامه ارائه گردید.

در پنل پایانی این همایش، روسای فدراسیون‌های ورزشی که بانوان آنها در طی سال‌های اخیر موفقیت‌هایی کسب کرده بودند حضور داشتند که از تجارب خود در توسعه بخش بانوان رشته ها‌ی خود و مسیر‌های پیشرفت این حوزه سخنرانی نمودند، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، امیر عزیزی پور رئیس فدراسیون اسکواش، محسن شادی رئیس فدراسیون روئینگ و شادی پریدر رئیس فدراسیون شطرنج از سخنرانان پنل پایانی بودند.

در این نشست علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، محسن شادی رییس فدراسیون رویینگ، ثریا آقایی عضو کمیته بین المللی المپیک و کمیسیون ورزشکاران، حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف، شادی پریدر رئیس فدراسیون شطرنج، غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، محمد کاظم حججی رئیس فدراسیون ترای اتلون، امیر عزیز پور رئیس فدراسیون اسکواش، دکتر مسعود فراهانی رییس فدراسیون ناشنوایان، احمد گواری رییس فدراسیون آمادگی جسمانی، دکتر واعظی رییس پژوهشگاه وزارت ورزش و جوانان، دکتر مرزوقی مدیر کل ورزش زنان، دکتر فریبا محمدی رییس پژوهشگاه وزارت علوم، جمعی از مدیران ورزشی و اساتید دانشگاهی حضور داشتند که دکتر افسانه دهقان دبیر اجرایی و دکتر حسین اکبری یزدی دبیر علمی همایش فوق بودند.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی المپیک