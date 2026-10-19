تمجید استاندار اصفهان از ایستادگی فولاد مبارکه پای خودتامینی انرژی

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در گفت‌وگو با ایراسین با اشاره به پیشتازی استان در توسعه تجدیدپذیرها و هدف‌گذاری ۱۲۰۰ مگاواتی تا پایان سال، از ثبت رکوردهای کم‌نظیر در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در گفت‌وگو با ایراسین با اشاره به پیشتازی استان در توسعه تجدیدپذیرها و هدف‌گذاری ۱۲۰۰ مگاواتی تا پایان سال، از ثبت رکوردهای کم‌نظیر در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد. وی با تمجید از نقش‌آفرینی فولاد مبارکه تصریح کرد: برخی مجموعه‌های بزرگ کشور آسیب ندیده‌اند، در حالی که فولاد مبارکه خود آسیب دیده و هم‌زمان با ترمیم آسیب‌ها، به تعهداتش در حوزه انرژی نیز عمل می‌کند و این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است.

پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در بازدید میدانی از فاز دوم نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی آفتاب شرق با اشاره به روند اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی در استان اظهار کرد: در مجموعه آفتاب شرق کار با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و فاز دوم نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی این نیروگاه که از ابتدای مهرماه آغاز شده با سرعت بالایی در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که در برخی بخش‌ها رکوردهای قابل‌توجهی در اجرای پروژه ثبت شده و شاید نمونه آن در کشور کمتر وجود داشته باشد.

وی افزود: از مجموع ۵۳۰۰ مگاوات ظرفیتی که برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان تعهد شده، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال بتوانیم ۱۲۰۰ مگاوات را به سرانجام برسانیم؛ در حال حاضر نیز حدود ۷۰۵ مگاوات ظرفیت در مدار قرار دارد.

وی تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های اصفهان با برخی استان‌های دیگر این است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های ایجادشده در استان عملاً وارد مدار شده‌اند.

استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان و استان مرکزی در توسعه ظرفیت‌های انرژی خورشیدی رقابت نزدیکی دارند و جایگاه نخست کشور میان این دو استان در حال جابه‌جایی است؛ با این حال، مزیت اصفهان در توسعه انرژی خورشیدی، تنوع پروژه‌ها و حضور مجموعه‌ها و دستگاه‌های متعدد در این حوزه است. در کنار این پروژه‌ها، شهر خورشید و توسعه سامانه‌های خورشیدی روی بام منازل نیز در استان دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اصفهان در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی، احتمالاً در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

جمالی‌نژاد با اشاره به نقش فولاد مبارکه در توسعه ظرفیت‌های تولید برق تجدیدپذیر گفت: اهتمام دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه فولاد مبارکه در این زمینه قابل مشاهده است. این مجموعه برنامه زمان‌بندی پروژه را دنبال می‌کند و نسبت به اجرای تعهدی که به استان داشته، اهتمام دارد. امیدواریم بتوانیم سرمایه‌گذاران دیگری را نیز به این حوزه وارد کنیم تا در سال‌های آینده حتی بیش از میزان تعهدشده، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان ایجاد و در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه انرژی خورشیدی، با توجه به ناترازی انرژی و ظرفیت زمین‌های شرق اصفهان، اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف برای تسهیل این سرمایه‌گذاری‌ها پای کار آمده‌اند؛ منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، توانیر، برق منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط در این مسیر همکاری می‌کنند؛ هدف این است که هم زمینه ورود سرمایه‌گذار فراهم شود و هم پس از ورود، حمایت‌های لازم از صورت گیرد.

فولاد مبارکه؛ الگوی خودتأمینی انرژی

استاندار اصفهان، همچنین درباره الگوی خودتأمینی انرژی فولاد مبارکه و امکان الگوبرداری سایر صنایع از آن گفت: این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ امروز الگوی خودتأمینی را در فولاد مبارکه مشاهده می‌کنیم، شرایط فولاد مبارکه با بسیاری از مجموعه‌های بزرگ کشور یکسان نیست. برخی مجموعه‌های بزرگ کشور آسیب ندیده‌اند، در حالی که فولاد مبارکه خود آسیب دیده و هم‌زمان با ترمیم آسیب‌های خود، در طرف دیگر به تعهداتش در حوزه انرژی نیز عمل می‌کند و این موضوع برای ما ارزشمند است.

وی ادامه داد: فولاد مبارکه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا پروژه به هیچ عنوان از برنامه زمان‌بندی عقب نماند و اجرای بخش جدید پروژه از ابتدای مهرماه آغاز شده و با سرعت در حال پیشرفت است و در برخی قسمت‌ها نیز رکوردهایی در اجرا ثبت شده است. تأمین و واردات تجهیزات، عملیات اجرایی و همچنین موضوعات مرتبط با وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌ها، هرکدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند، اما با وجود این چالش‌ها، روند اجرای پروژه با جدیت ادامه دارد.