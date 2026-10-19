عکس: بازگشت پاپ به واتیکان پس از جراحی سرطان ریه

پاپ لئو چهاردهم پس از گذراندن چهار روز در بیمارستان «جملی» رم و پشت سر گذاشتن عمل جراحی سرطان ریه، در میان ابراز احساسات و استقبال گرمِ حامیان و شهروندان حاضر در محوطه بیمارستان، به واتیکان بازگشت.