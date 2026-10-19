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کد خبر: ۱۳۹۹۳۷۸
بازدید: ۵۵۷

عکس: بازگشت پاپ به واتیکان پس از جراحی سرطان ریه

پاپ لئو چهاردهم پس از گذراندن چهار روز در بیمارستان «جملی» رم و پشت سر گذاشتن عمل جراحی سرطان ریه، در میان ابراز احساسات و استقبال گرمِ حامیان و شهروندان حاضر در محوطه بیمارستان، به واتیکان بازگشت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل پاپ لئو چهاردهم جراحی سرطان ریه واتیکان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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