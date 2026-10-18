پس از تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق، کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی با انتشار ویدیویی این گروه سوپرانقلابی که سران سه قوه و مسئولین ارشد نظام در شعارهایشان حمله می‌کنند را چند اتوبوس آدم خواند که به ادعای او آورده می‌شوند و چلوکباب‌شان را می‌خورند، کارت هدیه‌هایشان را می‌گیرند و بعد علیه دست اندرکاران نظام شعار می‌دهند. اظهارات مهدیزاده را ببینید و بشنوید و نظرتان را در این زمینه با ما در میان بگذارید.