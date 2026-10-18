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ویدیوی جنجالی داماد حسن روحانی علیه سوپرانقلابیها
پس از تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی رئیس جمهور اسبق، کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی با انتشار ویدیویی این گروه سوپرانقلابی که سران سه قوه و مسئولین ارشد نظام در شعارهایشان حمله میکنند را چند اتوبوس آدم خواند که به ادعای او آورده میشوند و چلوکبابشان را میخورند، کارت هدیههایشان را میگیرند و بعد علیه دست اندرکاران نظام شعار میدهند. اظهارات مهدیزاده را ببینید و بشنوید و نظرتان را در این زمینه با ما در میان بگذارید.
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