به گزارش تابناک، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امشب (۲۲ مهر)، در برنامه زنده تلویزیونی به این پرسش پاسخ داد که در چه شرایطی دشمن به جنگ با ایران طمع نمی‌کند و بازدارندگی پایدار ایجاد می‌شود.

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مشروح سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

تبریک رئیس مجلس به دانش‌آموزان، دانشجویان و پرستاران/ پرستاران در جنگ‌های تحمیلی شجاعانه خدمت کردند و ایثارگرانه در میدان بودند

عرض سلام و شب‌بخیر دارم به همه ملت عزیزمان و به همه خانواده‌های ایرانی در این فصل زیبای پاییز. همین‌جا هم چون فرصت صحبت کردن از دوربین با شما ملت عزیز را نداشتم، در مهرماه، فصل آغاز علم و دانش، را به همه دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز تبریک می‌گویم. حتماً روزهای زیبایی برای همه آن‌هاست؛ بعد از یک مدت تعطیلی که امروز حضور پیدا می‌کنند در مدارس و در دانشگاه. ان‌شاءالله که همیشه کانون گرم خانواده شما برقرار باشد و سال تحصیلی موفقی را هم برای همه شما آرزو می‌کنم.

پیشاپیش هم ولادت باسعادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را عرض تبریک و تهنیت دارم، به‌ویژه به پرستاران زحمتکش و ایثارگر، برادران و خواهران خودم؛ به‌ویژه آن‌هایی که خوش درخشیدند، چه در دوران دفاع مقدس که در آغاز این ماه، هفته دفاع مقدس بود و چه در این دو جنگ تحمیلی اخیر، ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، که انصافاً شجاعانه خدمت کردند و ایثارگرانه در میدان بودند.

میخواهم‌ به این سوال پاسخ دهم که دشمن در چه شرایطی به ما حمله نمی‌کند/ دشمن فقط با مذاکره و امضای سند، یا فقط باجنگ دست از تهدیداتش برنمی‌دارد

یکی از پرسش‌هایی که در ذهن مردم است این است که آیا اگر با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم و حتی با آن‌ها به توافقی برسیم و سندی امضا کنیم که وعده بدهند و پای آن را هم امضا کنند، دیگر به ایران حمله نمی‌کنند؟ آیا این سند باعث بازدارندگی دشمن می‌شود؟ بدون شک باید بگوییم خیر.

یا ممکن است کسی فکر کند ما فقط باید بجنگیم و تنش را بالا ببریم و از این طریق دشمن را خسته کنیم؛ آیا از این طریق هم آن‌ها دست از حمله مجدد و تهدید برمی‌دارند؟ پشیمان خواهند شد؟ آیا واقعاً آن‌ها از طمع خودشان و اهداف خودشان دست می‌کشند؟ بدون شک، همین‌طور که آقای شهید ما فرمودند، آن‌ها برای بلعیدن ایران آمده‌اند.

اولاً دشمنی آمریکا با ما بسیار عمیق است. آن‌ها به دنبال زورگویی هستند و خوی استکباری و زورگویی‌، طمع بیشتر در او ایجاد می‌کند و نمی‌گذارد که او پا پس بکشد.

راه‌حل این است که هم بجنگیم و هم مذاکره تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم / بازدارندگی پایدار زمانی ایجاد می‌شود که آن‌قدر قوی شویم که هیچ‌کس برای حمله به ایران جرئت و طمع نکند / دفاع مقدس ۸ ساله برای چند دهه بازدارندگی ایجاد کرد

باید در میدان جنگ در پیشگاه خدا باورمان این باشد که با دشمن زورگو شجاعانه بجنگیم و هم مذاکره کنیم تا بازدارندگی پایدار ایجاد کنیم.

باید این‌قدر قوی شویم که آمریکا و دنیا و منطقه بفهمند که نمی‌توانند به اهداف خودشان برسند. آن وقتی که ما به یک بازدارندگی پایدار می‌رسیم و باید این قدرت را به تمام بازیگران منطقه‌ای و جهانی اثبات کرده باشیم تا کسی جرئت نکند به ما حمله کند.

در هشت سال دفاع مقدس با رژیم بعثی صدام جنگیدیم. البته هزینه دادیم، سختی کشیدیم، اما در نهایت برای چند دهه هیچ‌کس جرئت و طمع نکرد که به کشور عزیزمان ایران حمله بکند. این وضعیت بازدارندگی است؛ یعنی هیچ‌کس نباید جرئت داشته باشد که به ما حمله کند و هر کسی که این فکر احمقانه به ذهنش رسید، به تجربه نگاه کند و بفهمد و نمی‌تواند با ایران پنجه در پنجه بیندازد.

دشمن به‌غلط احساس کرد ایران ضعیف شده و حمله کرد/ با قوی‌تر شدن باید دشمن را ناامید کنیم تا به بازدارندگی پایدار برسیم/ توان نظامی، اشراف بر تنگه، محور مقاومت، انسجام ملی و هسته سخت ۹۰ میلیونی بخشی از مؤلفه‌های ایجاد بازدارندگی پایدار است

قوی شدن تنها و صرفاً از بُعد نظامی نیست. بازدارندگی متغیرهایی دارد و طبیعتاً یک اولویت مهم آن، همان اولویت‌های نظامی است که ما دیدیم؛ مثلاً قدرت آتش ما، قدرت آفند ما و دفاع هوایی ما بین جنگ ۱۲روزه و این جنگ اخیر به‌شدت افزایش پیدا کرد، مؤثرتر شد و پرحجم‌تر شد. مخصوصاً در دفاع هوایی، نسبت به قبل تفاوتی جدی پیدا کرد و دشمن آسیب‌های جدی دید؛ از پهپادها گرفته تا اف‌ـ۳۵، دیدید که چه اثراتی داشت. در کنار این‌ها، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و هسته سخت ۹۰ میلیونی، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی ما، داشتن چشم‌انداز روشن و ... جزو مؤلفه‌های بازدارندگی است.

در برابر چرخه جنگ، مذاکره و صلح باید معادله جدید، جنگ، مذاکره و بازدارندگی را ایجاد کنیم/ برای بازدارندگی پایدار در زمان لازم با تمام توان می‌جنگیم، پیروزی نظامی را به پیروزی سیاسی و سند شکست دشمن تبدیل می‌کنیم تا مؤلفه‌های قدرت‌مان را قوتی‌تر کنیم

هدف ما این است که از طریق قوی شدن، بازدارندگی ایجاد کنیم و این قوی شدن را در ذهن دشمن تثبیت کنیم.

برای این هدف، هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم؛ یعنی باید در زمان لازم با تمام توان بجنگیم، هر فرصتی پیدا می‌کنیم، آمادگی خودمان را بالا ببریم و هر وقت هم در میدان به پیروزی نظامی می‌رسیم، باید آن پیروزی را به یک پیروزی سیاسی هم تبدیل و آن را تثبیت و به یک سند شکست برای دشمن تبدیل کنیم.

باید امتیازهایی را که برای قوی شدن لازم داریم، بگیریم تا هم بتوانیم منافع خودمان را حفظ کنیم، منابع خودمان را افزایش دهیم و زمان لازم را بخریم تا بتوانیم خودمان را قوی‌تر کنیم.

در مقابل چرخه جنگ، مذاکره و صلح، معادله جدیدی ایجاد می‌کنیم و آن جنگ، مذاکره و بازدارندگی است. این چرخه هر زمان که قوی شدیم، به پایان می‌رسد.

مذاکره و جنگ، هر دو ابزارهایی برای رسیدن به بازدارندگی پایدار هستند/ تفاهم‌نامه هم ذیل راهبرد می‌جنگیم و مذاکره می‌کنیم برای ایجاد بازدارندگی انجام شد/ تفاهم‌نامه باعث تقویت نیروهای نظامی ما، حزب‌الله لبنان و عامل تقویت مؤلفه‌های قدرت ما شد

قبل از امضای تفاهم‌نامه، گفتم که آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان عمل نمی‌کنند. به همین دلیل هم ما تفاهم‌نامه را، دومرحله‌ای تنظیم کردیم، چون به آن‌ها اعتماد نداشتیم. یعنی اول خوب جنگیدیم و به یک برتری راهبردی رسیدیم، بعد آمریکا را مجبور کردیم تفاهم را بپذیرد و یک سند شکست بر دشمن تحمیل کردیم که همه دنیا گفت ایران در جنگ پیروز شد.

این به نیروهای نظامی ما هم کمک کرد که قوی‌تر شوند، حزب‌الله لبنان قوی‌تر شود و ما با این تفاهم، فرصت و منابع کافی پیدا کردیم که مؤلفه‌های قدرت خودمان را هم قوی کنیم.

وقتی می‌گوییم هم می‌جنگیم و هم مذاکره می‌کنیم، منظورمان این نیست که جنگ بی‌پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم؛ بلکه منظورمان این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم و مجبور شود به خواسته‌های به‌حق ملت ما تن بدهد.

درباره پیشنهاد آمریکا باید بگویم که آن‌ها باید تنبیه و شیرفهم شوند که خواسته‌های به‌حق ملت ایران را بپذیرند

درباره پیشنهادی که ارائه شده، ما قبلاً هم گفتیم و باز هم می‌گوییم که رئیس‌جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن‌ها را نقض کرده و عهدشکنی کرده است. آمریکا باید تنبیه شده و تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته‌های به‌حق ملت ایران را بپذیرد.

وحدت کلمه حول محور رهبر معظم انقلاب و انسجام اجتماعی حداکثری در مسیر ایجاد بازدارندگی برای ما حیاتی است.

ملت عزیز ایران! در مسیر ایجاد بازدارندگی نیازمند وحدت کلمه حول محور عمود خیمه انقلاب، یعنی رهبری معظم انقلاب، هستیم.

ما نیازمند انسجام اجتماعی حداکثری هستیم. این‌ها برای ما حیاتی است. باید در همه این میدان‌ها پیروز شویم، یعنی در میدان نظامی، میدان خدمت، مخصوصاً معیشت که با کمک همه ما به دولت در این مسیر محقق می‌شود، و نیز در میدان دیپلماسی، بتوانیم ان‌شاءالله سختی‌هایی را که مردم ما تحمل می‌کنند، به روزهای شیرین و آینده‌ای روشن و امیدوارکننده تبدیل کنیم.