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تزیین ماست خیار با هرچی تو خونه دارید

برای مهمانی و دورهمی، چند ایده ساده تزیین ماست و خیار با گل محمدی و گردو و نعناع را ببینید و میز پذیرایی مدرن و باسلیقه‌ای بچینید.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۱۳
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697 بازدید
ماست و خیار

به گزارش تابناک؛ ماست و خیار یکی از محبوب‌ترین و بااصالت‌ترین چاشنی‌های سفره ایرانی است که در کنار انواع غذا‌های سنتی، طعمی خنک و دلچسب به همراه دارد. اما در مهمانی‌ها و دورهمی‌های خاص، ظاهر این پیش‌غذای ساده می‌تواند نقشی پررنگ در زیبایی و چشم‌نوازی میز پذیرایی شما ایفا کند.

با استفاده از چند ترفند ساده و موادی مثل گل محمدی، گردو، نعنا و برش‌های خلاقانه خیار، می‌توان تزیین ماست خیار ساده را به اثری شیک و مجلسی تبدیل کرد.

تزیین ماست خیار با هرچی تو خونه دارید

تزیین ماست خیار با هرچی تو خونه دارید

تزیین ماست خیار با هرچی تو خونه دارید

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ماست و خیار نعنا گردو
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