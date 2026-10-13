قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه؛ عقب گرد دلار به کانال ۲۵۰ هزار تومانی

قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ به کانال ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در چهارمین روز هفته چهره‌ای کاهشی به خود گرفته است تا موج تازه‌ای از اصلاح قیمت‌ها، فعالان اقتصادی را درگیر کند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا با افت چشمگیر بیش از ۱۰ هزار تومانی نسبت به روزهای گذشته، به کانال ۲۵۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرده و روی نرخ ۲۵۹ هزار تومان در حال خرید و فروش است؛ هرچند سمت فروشنده بیش از تقاضاست.

این عقب‌نشینی پرقدرت، سایر ارزهای کلیدی را نیز با خود همراه ساخت؛ به‌طوری‌که یورو در بازار آزاد به ۲۹۱ هزار تومان، پوند انگلیس به ۳۴۳ هزار تومان و درهم امارات به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیدند تا فشار عرضه بر تقاضا غلبه کند.

در همین حال، تحولات بازار آزاد بی‌ارتباط با سیگنال‌های پولی نیست. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز گذشته با اشاره به مداخله‌های مؤثر بازارساز تأکید کرد که روند کاهشی نرخ دلار با اقدامات متعدد بانک مرکزی شتاب گرفته و استمرار خواهد داشت. وی با هشدار نسبت به تحرکات رسانه‌ای و اخبار جعلی برای تحریک انتظارات تورمی، اطمینان داد که با هوشمندی سیاست‌گذار و همراهی مردم، این شوک‌های مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

از حواله های ارزی چه خبر؟

در سوی دیگر بازار و در تالار رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وضعیت تابلوها حاکی از نوساناتی جزئی است. به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا روی رقم ۱۷۸ هزار و ۳۹۶ تومان و نرخ فروش آن روی ۱۸۰ هزار و ۱۶ تومان ثبت شد که افزایشی را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

در مقابل، یورو در مرکز مبادله روز آرام‌تری را تجربه کرد؛ نرخ خرید حواله یورو به ۱۹۹ هزار و ۴۲ تومان و نرخ فروش آن به ۲۰۰ هزار و ۸۵۰ تومان رسید که افتی نسبی را ثبت کرده است. همچنین درهم امارات در این مرکز با نرخ خرید ۴۸ هزار و ۵۷۶ تومان و نرخ فروش ۴۹ هزار و ۱۷ تومان دادوستد می شود.

شکاف میان نرخ بازار آزاد و رسمی و تلاش بانک مرکزی برای حفظ روند نزولی دلار، این روزها به اصلی‌ترین کانون توجه تحلیل‌گران تبدیل شده است؛ بازاری که چشم‌انتظار ثبات بیشتر و جهت‌گیری‌های آتی سیاست‌گذار پولی است.