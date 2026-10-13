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قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه؛ عقب گرد دلار به کانال ۲۵۰ هزار تومانی

قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ به کانال ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۴۳
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3191 بازدید
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قیمت دلار

قیمت دلار امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه؛ عقب گرد دلار به کانال ۲۵۰ هزار تومانیبه گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در چهارمین روز هفته چهره‌ای کاهشی به خود گرفته است تا موج تازه‌ای از اصلاح قیمت‌ها، فعالان اقتصادی را درگیر کند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک از معاملات بازار ارز نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا با افت چشمگیر بیش از ۱۰ هزار تومانی نسبت به روزهای گذشته، به کانال ۲۵۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرده و روی نرخ ۲۵۹ هزار تومان در حال خرید و فروش است؛ هرچند سمت فروشنده بیش از تقاضاست.

این عقب‌نشینی پرقدرت، سایر ارزهای کلیدی را نیز با خود همراه ساخت؛ به‌طوری‌که یورو در بازار آزاد به ۲۹۱ هزار تومان، پوند انگلیس به ۳۴۳ هزار تومان و درهم امارات به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسیدند تا فشار عرضه بر تقاضا غلبه کند.

در همین حال، تحولات بازار آزاد بی‌ارتباط با سیگنال‌های پولی نیست. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز گذشته با اشاره به مداخله‌های مؤثر بازارساز تأکید کرد که روند کاهشی نرخ دلار با اقدامات متعدد بانک مرکزی شتاب گرفته و استمرار خواهد داشت. وی با هشدار نسبت به تحرکات رسانه‌ای و اخبار جعلی برای تحریک انتظارات تورمی، اطمینان داد که با هوشمندی سیاست‌گذار و همراهی مردم، این شوک‌های مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

از حواله های ارزی چه خبر؟

در سوی دیگر بازار و در تالار رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وضعیت تابلوها حاکی از نوساناتی جزئی است. به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا روی رقم ۱۷۸ هزار و ۳۹۶ تومان و نرخ فروش آن روی ۱۸۰ هزار و ۱۶ تومان ثبت شد که افزایشی را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

در مقابل، یورو در مرکز مبادله روز آرام‌تری را تجربه کرد؛ نرخ خرید حواله یورو به ۱۹۹ هزار و ۴۲ تومان و نرخ فروش آن به ۲۰۰ هزار و ۸۵۰ تومان رسید که افتی نسبی را ثبت کرده است. همچنین درهم امارات در این مرکز با نرخ خرید ۴۸ هزار و ۵۷۶ تومان و نرخ فروش ۴۹ هزار و ۱۷ تومان دادوستد می شود.

شکاف میان نرخ بازار آزاد و رسمی و تلاش بانک مرکزی برای حفظ روند نزولی دلار، این روزها به اصلی‌ترین کانون توجه تحلیل‌گران تبدیل شده است؛ بازاری که چشم‌انتظار ثبات بیشتر و جهت‌گیری‌های آتی سیاست‌گذار پولی است.

 

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قیمت دلار قیمت یورو بازار ارز بانک مرکزی
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آکادمی شنا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
9
پاسخ
عقبلگرد دلار مهم نیست باید ببینیم بقیه کالاها مثل خودرو به همان نسبت هم عقبگرد می کنند یا نه که نمی کنند
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
خود بانک مرکزی گران میکند
خودش ارزون میکند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
7
7
پاسخ
میرسه روزی ک همه دنبال این باشند پولشان را ریال بخواهند تبدیل کنند و رقابت شکل بگیرد؟
با این جغرافیای بسیار قوی و پتانسیل های بلقوه ای که تازه کشف شده + با استعداد ترین نیروهای کاری جهان قطعا امکان پذیر است و قابل سرمایه گذاری
مشکل کشور مدیریت اقتصادی در سطح بسیار بالا و اعلا است و جلب اعتماد کشورهای اطراف در همکاری جهت ساخت منقطه ای قوی و قدرتمند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
الان هوش مصنوعی می توانند دقیقترین مدیریت اقتصادی کشور بدون وابستگی به جریان های سیاسی کشور را به بهترین وجه جلو ببرد و ما را از این وضعیت خارج کند
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
4
0
پاسخ
ای مسئولین تو را به خاک پاک و خون پاک امام شهید امت به فکر مردم باشید تا دلار تک رقمی نشود مردم در عذاب هستند قیمت مسکن، طلا ،خوراکی ها و سایر اقلام را دلال ها با دلار بالا می برند رمقی برایمان نمانده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
خوب الان وقت جمع آوری دلارهای فروش رفته آقای همتی هستش.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
دقیقا
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
0
پاسخ
اع به سلامتی کسری بودجه تامین شد ؟! حالا وقتشه دلاری که با قیمت بالا به مردم فروختید دوباره ازشون بخرید. بعد بگید دشمنان نرخ ارز رو بالا میبرن!
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