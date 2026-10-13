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عکس: زنان سوارکار مراکش در دل سنتی مردانه

چانتال پینزی، عکاس مستند، در پروژه تصویری فریسات به سراغ زنان سوارکار مراکش رفته است؛ زنانی که در سنت سوارکاری تبوریدا، ورزشی ریشه‌دار در فرهنگ این کشور، حضوری تازه و متفاوت دارند. این نمایش سنتی که با تاخت هماهنگ اسب‌ها و شلیک هم‌زمان تفنگ‌ها به اوج می‌رسد، سال‌ها عرصه‌ای مردانه بود؛ اما اکنون زنان نیز با مهارت، جسارت و حفظ پیوند خود با میراث فرهنگی مراکش، در این میدان حضور دارند. پینزی در این مجموعه، چهره‌هایی از این زنان و تلاش آنها برای تثبیت جایگاهشان در یکی از سنت‌های شناخته‌شده مراکش را ثبت کرده است.