عکس: اعتراضات گسترده در هند

هزاران معترض در پایتخت هند با برگزاری تظاهراتی گسترده، حذف نام ۱۳۳ میلیون نفر از فهرست‌های انتخاباتی را «مهندسی آرا به نفع حزب حاکم» خواندند و خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات شدند. این اعتراضات که با بازداشت‌های وسیع همراه بوده، چالش سیاسی تازه‌ای را پیش پای دولت نارندرا مودی قرار داده است. همزمان با گسترش این ناآرامی‌ها، دهلی‌نو به دژی نظامی تبدیل شده است. حضور پرشمار نیروهای امنیتی و صف‌آرایی اتوبوس‌های دولتی برای انتقال بازداشت‌شدگان، فضای ملتهب و تحت کنترل پایتخت را به تصویر می‌کشد.