عکس: مزرعه پرورش تمساح

دهکده مامبا واقع در پارک ملی نایروبیِ کنیا، با میزبانی از حدود ۷۰ تمساح نیل در سنین مختلف، عنوان بزرگ‌ترین مزرعه تمساح در شرق آفریقا را به خود اختصاص داده است. این مجموعه که در منطقه «کارن» و در نزدیکی مرکز شهر قرار دارد، به گردشگران این فرصت را می‌دهد تا ضمن مشاهده نزدیک این خزندگان، در برنامه‌های ویژه تغذیه آنها که تحت نظارت مربیان برگزار می‌شود، شرکت کنند.