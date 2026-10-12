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کد خبر: ۱۳۹۸۴۲۳
بازدید: ۱۷۰۴

عکس: خسارت سیلاب در مینودشت استان گلستان

با بارش شدید دراستان گلستان، اکثر شهرستان‌های استان دچار آبگرفتگی و سیلاب شدند؛ که در بعضی شهرستان‌ها خساراتی را وارد کرده است. از جمله شهرستان مینودشت که در آن و در مسیر‌های بالادست، جاده‌ها راه و پل و همچنین روستا‌ها و مزارع کشاورزی، محصول کشاورزی و دام و خانه‌ها خساراتی را وارد کرده است. همچنین بر اثر سیلاب در این شهرستان تاکنون یک فوتی و دو مفقود داشته که یک مفقودی دیروز زنده پیدا شده و گروه‌های جست‌و‌جو همچنان به دنبال مفقودی دیگر هستند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سیلاب گلستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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