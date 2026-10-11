مداح اهل بیت (ع) بر اثر ایست قلبی درگذشت









به گزارش تابناک؛ مرحوم علی عسگری علاوه بر نوحه‌خوانی و مدیحه‌سرایی، سال‌ها در بخش‌های اجرایی و فرهنگی هیئت‌های شاخص تهران، از جمله «هیئت‌الرضا (ع)» و «هیئت عشاق‌العباس (ع)»، حضوری فعال داشت.



پیکر این مداح اهل بیت (ع) امروز از مقابل حسینیه هلال در میدان تسلیحات تشییع شد و در قطعه ۷۴، ردیف ۱۳۷، شماره ۳۱ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.



مراسم ترحیم آن مرحوم روز سه‌شنبه در مسجد جامع فاطمیه، واقع در میدان تسلیحات، خیابان رجب نصیری برگزار خواهد شد.