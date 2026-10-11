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عکس: مدل ایرانی در مسابقه ملکه زیبایی جهان

حدیث ستاری، دندانپزشک و مدل ایرانی، در مسابقات بین‌المللی «میس گلوبال» (Miss Global) حضور دارد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۷۴
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مدل ایرانی

به گزارش تابناک، حدیث ستاری، دندانپزشک و مدل ایرانی، در مسابقات بین‌المللی «میس گلوبال» (Miss Global) حضور دارد؛ رقابتی در حوزه زیبایی که شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف در آن برای کسب عنوان ملکه زیبایی به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات علاوه بر زیبایی و استایل شرکت‌کنندگان، فرصتی برای معرفی فرهنگ و هویت ملی کشورهاست. حدیث ستاری نیز در بخش لباس ملی با لباسی به نام «پرشیا» و با الهام از تاریخ ایران باستان و تمدن هخامنشی روی صحنه رفت تا بخشی از میراث تاریخی ایران را به نمایش بگذارد.

منبع: برترین‌ها

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