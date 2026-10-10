عکس: برندگان رقابت عکاسی منظره

ششمین دوره مسابقات عکاسی منظره ۲۰۲۶ امسال با بررسی دقیق فایل‌های خام بیش از ۱۱ هزار فریم از ۵۲ کشور همراه بود، لوکاس فورلان با ثبت تصاویری خام و دست‌نخورده از یخ‌ها و کوهستان‌های جهان، توانست عنوان معتبر «عکاس سال» را از آن خود کند.