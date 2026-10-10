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آتش سوزی در هواپیمای نظامی آمریکا

یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا حامل ۴ تفنگدار دریایی این کشور در کارولینای شمالی طعمه حریق شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۴۱
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آتش سوزی

به گزارش تابناک به نقل از نیویورک پست، یک هواپیمای نظامی آمریکا در جریان یک عملیات آموزشی در کارولینای شمالی آتش گرفت.

مقامات نظامی آمریکا در این خصوص اعلام کردند که یک فروند هواپیمای MV-۲۲B Osprey مستقر در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی نیو ریور، مجبور به فرود اضطراری در منطقه جنگلی ایالتی بلیدن لیکس شد.

این هواپیمای Osprey در حال انجام عملیات آموزشی نظامی بود که آتش گرفت.

به گفته دیل برنان، رئیس آتش نشانی وایت لیک، ۴ تفنگدار دریایی در این هواپیما بودند و یکی از آنها به دلیل جراحات به مرکز سوختگی منتقل شد.

تا کنون دلیل وقوع این حادثه رسانه ای نشده است.

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آمریکا کارولینای شمالی هواپیمای نظامی آتش سوزی فرود اضطراری
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