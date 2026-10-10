مدیر یک پایگاه خبری ادعای بازگشت شریفی‌زارچی به کشور و تدریس در دانشگاه که به نقل از وی مطرح شده را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک؛ علی‌اصغر شفیعیان، مدیر پایگاه خبری انصاف‌نیوز، نقل قول مطرح‌شده در برخی کانال‌ها و فضای مجازی مبنی بر اینکه شریفی‌زارچی به‌زودی به کشور بازمی‌گردد و بار دیگر در دانشگاه مشغول تدریس خواهد شد، را تکذیب کرد.

شفیعیان با رد انتساب این اظهارات به خود تصریح کرد: «من اصلاً چیزی درباره این فرد نگفته‌ام.»

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وی همچنین با انتقاد از انتشار چنین مطالبی، این اقدام را غیراخلاقی دانست و توضیح داد که گاهی اوقات اظهارات افراد در فضای مجازی تحریف یا بزرگ‌نمایی می‌شود، اما در این مورد اساساً سخنی از سوی او مطرح نشده که بخواهد دست‌مایه چنین ادعایی قرار گیرد.

گفتنی است توئیتی که در فضای مجازی به نقل از شفیعیان منتشر شده مربوط به گذشته است، زمانی که دانشگاه شریف به دلیل بی‌توجهی شریفی زارچی به درخواست دانشگاه برای پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود با او قطع همکاری می‌کند و مدتی بعد بنابر دلایلی که پیش از این گفته شده، تصمیم بر بازگشت زارچی به دانشگاه گرفته می‌شود.

مسعود سعیدی کارشناس مسائل حقوقی نیز گفت که با جرم‌هایی که شریفی‌زارچی دارد حداقل مجازاتش این است که بقیه عمرش را در زندان سپری کند.

شریفی‌زارچی یکی از افرادی است که در جنگ تحمیلی اخیر به جای حمایت از مردم و کشورش، با دشمنان کشور همراه شد.

منبع: فارس

