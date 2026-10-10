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کد خبر: ۱۳۹۸۰۷۳
بازدید: ۵۷۲

عکس: سرکوب اعتراضات دانشجویی در بروکسل

پلیس ضدشورش بلژیک برای متفرق کردن تظاهرات دانشجویان و کارگران در بروکسل از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد؛ تجمعی که در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت و کاهش بودجه‌های بخش آموزش و حقوق نیروی کار به خشونت کشیده شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل بروکسل بلژیک اعتراضات دانشجویی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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