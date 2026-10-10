عکس: سرکوب اعتراضات دانشجویی در بروکسل

پلیس ضدشورش بلژیک برای متفرق کردن تظاهرات دانشجویان و کارگران در بروکسل از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد؛ تجمعی که در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت و کاهش بودجه‌های بخش آموزش و حقوق نیروی کار به خشونت کشیده شد.