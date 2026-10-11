En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زنگ خطر دو بیماری پوستی در کشور+جدول

بروز دانه‌های پوستی قرمز همراه با خارش در پوست، همیشه نگران کننده است، زیرا این دانه‌ها می‌توانند نشان از عفونت‌های ویروسی متعددی همچون آبله مرغان، سرخک و سرخجه باشند.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۵۷
| |
715 بازدید
سرخک

به گزارش تابناک؛ سرخک یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که با تب و بثورات پوستی قرمز روی صورت و بدن همراه بوده و از طریق هوا و تماس نزدیک منتقل می‌شود.

درمان اختصاصی برای سرخک وجود ندارد و تنها شامل تسکین علائم با استراحت، مصرف مایعات، داروهای تب‌بر و ضدخارش و پمادهای موضعی است.

تنها راه مؤثر پیشگیری از سرخک، واکسیناسیون با واکسن MMR یا MMRV در دو نوبت (کودکی یا بزرگسالی) است.

عوارض جدی سرخک شامل عفونت گوش، ذات‌الریه و التهاب مغز است و در کودکان واکسینه‌نشده زیر ۵ سال بیشتر دیده می‌شود.

در افراد واکسینه‌نشده که در تماس نزدیک با بیمار قرار می‌گیرند، احتمال ابتلا تا ۹۰ درصد است و علائم معمولاً ۸ تا ۱۲ روز پس از تماس ظاهر می‌شوند.

وزارت بهداشت، اخیر گزارشی از وضعیت بیماری سرخک و سرخجه در کشور منتشر کرده است که مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۵ است.


زنگ خطر سرخک و سرخجه در کشور+جدول

طبق جدول وزارت بهداشت، موارد سرخجه ۱۱ مورد و سرخک، ۴۰ مورد بوده است.

همچنین، تمامی موارد سرخجه در نیمه اول سال ۱۴۰۵، ایرانی هستند.

زنگ خطر سرخک و سرخجه در کشور+جدول


منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرخک بیماری پوستی آبله مرغان دانه های پوستی التهاب پوستی بیماری پوست بیماری ویروسی بثورات پوستی
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلایل خارش پوست و راه‌های درمان آن چیست؟
«سالك» چيست و چگونه منتقل مي‌شود؟
چرا لک‌های پوست از بین نمی‌روند؟
هشدار مهم درباره شیوع ۳ بیماری ویروسی از مرز شرقی
هشدار شیوع سرخک در این شهر
درباره بیماری پسوریازیس بیشتر بدانیم
نگرانی از همه‌گیری سرخک!
شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به سرخک در استان فارس
هر آنچه که باید درمورد سرخک بدانیم
آبله مرغان؛ از پیشگیری تا علائم بیماری و درمان
رکورد بالای ابتلا به بیماری سرخک در اروپا
۶۷۴ مبتلا به سرخک؛ شیوع در کشورهای همسایه
چه افرادی مستعد ابتلا به «زونا» هستند؟
خارش تنها علامت "بیماری‌ پوستی" نیست
خطوط صورت درباره کدام بیماری‌ها هشدار می‌دهند؟
آبله مرغان در بارداری خطرناک است؟
آبله مرغان بیماری شایع فصل بهار
آبله مرغان در بزرگسالی را جدی بگیرید
درباره سرخک و واکسیناسیون آن چه می‌دانید؟
وضعیت بروز «آبله‌مرغان» در کشور
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۸ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۳ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۶۹ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۴ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rhJ
tabnak.ir/005rhJ