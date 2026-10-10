عکس: تظاهرات گسترده در نیویورک

صدها تن از معترضان با تجمع گسترده در میدان «فولی» نیویورک، خشم خود را نسبت به تیراندازی مامور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به یک تبعه اهل جمهوری دومینیکن اعلام کردند؛ حادثه‌ای که در جریان آن، این مرد در حالی که فرزند پنج‌ساله‌اش را در خودرو همراه داشت، از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفت. تظاهرکنندگان خواستار توقف فعالیت و خروج کامل این آژانس از شهر نیویورک شدند.