عکس: تظاهرات گسترده در نیویورک
صدها تن از معترضان با تجمع گسترده در میدان «فولی» نیویورک، خشم خود را نسبت به تیراندازی مامور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به یک تبعه اهل جمهوری دومینیکن اعلام کردند؛ حادثهای که در جریان آن، این مرد در حالی که فرزند پنجسالهاش را در خودرو همراه داشت، از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفت. تظاهرکنندگان خواستار توقف فعالیت و خروج کامل این آژانس از شهر نیویورک شدند.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.